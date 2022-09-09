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Tatar: Bayraklar Bir Daha İnmeyecek

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Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa’nın burç ve semalarındaki bayrakların bir daha inmeyeceğini belirtti
Tatar: Bayraklar Bir Daha İnmeyecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’nın Türkler tarafından fethinin 452’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Lefkoşa’nın burç ve semalarında dalgalanan bayrakların sonsuza dek dalgalanacağını belirtti.

Tatar, mesajında Kıbrıs Türk halkının, vatan bildiği topraklarda özgür ve egemen olarak yaşamaya devam edeceğini kaydetti.

Tatar, Lefkoşa’nin Kıbrıs Türkü’nün ataları tarafından 45 gün süren savaşlar sonrasında binlerce şehit verilerek 9 Eylül 1570 tarihinde fethedildiğini ve Kıbrıs’ın Türk yurdu olmasının önünün açıldığını, bir yıl süren savaşlar sonrasında da Mağusa’nın 1 Ağustos 1571’de fethiyle Kıbrıs’ta 307 yıl sürecek Türk yönetiminin başladığını, Kıbrıs’ın Türk yönetiminde adalet, huzur ve barışa kavuşurken, ayırımcılık ve haksızlık yapılmamış, her türlü dini inançlara da özgürlük sağlandığını belirtti.

Adada 1878’de başlayan İngiliz Sömürge Yönetimi ile birlikte acı ve karanlık dolu günler başladığını ifade eden Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“1878 yılının temmuz ayında Lefkoşa burçlarındaki Türk bayrakları indirilip yerine İngiliz bayrakları asılırken, Rumlar da ‘Türkler Kıbrıs’ta dışarı. Hedefimiz, Yunanistan’a ilhaktır’ naraları atıyordu. İşte o gün, Kıbrıs’ta Türk direnişinin başladığı gündür. Kıbrıs Türk halkı her ne pahasına olursa olsun İngiliz Sömürge Yönetimi’ne boyun eğmeyecek, vatan bildiği topraklarda azınlık olmayacak ve Kıbrıs’ın bir Helen Adası’na dönüşmesine seyirci kalmayacaktı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Anadolu’da işgalci emperyalist güçlere karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı’ndan güç ve ilham alan Kıbrıs Türk halkı, en ağır koşullar altında mücadelesini sürdürmüş, Anavatan Türkiye’nin yardım ve desteğiyle 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşmıştır. Bugün kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında korkusuz, egemen ve özgür olarak yaşıyorsak bunu halkımızın büyük fedakârlığına, şehitlerimize, gazilerimize ve Anavatan Türkiye’ye borçluyuz. Bunu unutmamız asla mümkün değildir.

Bugün, kan ve can pahasına kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti olan Lefkoşa’nın burçlarında ve semalarında, 1570 yılında olduğu gibi yine Türk bayrakları dalgalanmaktadır. Bir kez daha belirtiyorum ki, bu bayraklar bir kez daha inmeyecek, sonsuza dek dalgalanacaktır. Bu, şehitlerimize olan borcumuz ve sözümüzdür.

Bugün, Lefkoşa’nın fethinin 452. yıl dönümünü bir kez daha kutlarken, tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”

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