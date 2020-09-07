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SON DAKİKAPilli:1811 test, 26 pozitif vaka, 3 kişi taburcu

Tatar: “Bazı yasaklar getirilecek, çok da büyük bir paniğe gerek yok”

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Başbakan Tatar, bugün 18 izole edilmiş temaslının ve 4 farklı da iç bulaşın tespit edildiğini belirterek, “Özellikle eğlence yerlerinden iç bulaşın sıçradığını, bu gibi yerlerle ilgili bazı yasaklar getirilecek... Çok da büyük bir paniğe gerek yok” dedi.
Tatar: “Bazı yasaklar getirilecek, çok da büyük bir paniğe gerek yok”

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantı sonrası, BRT Ana Haberi’ne bağlanarak, ülkedeki Covid-19 salgınına ilişkin gün içerisinde çıkan haberleri değerlendirdi.

Basına yansıyan önerilerin, yarınki Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini, bu açıklamaları Sağlık Bakanlığı’nın yapmadığını ifade eden Tatar, “Bugün çok spekülasyonlar yapıldı, evet yerel bulaş vardır. Biz ne dedik? Önce halk sağlığı, sonra diğer hususlar” şeklinde konuştu.

Tatar, özellikle eğlence yerlerinden iç bulaşın sıçradığını, bu gibi yerlerle ilgili bazı yasaklar getirileceğini belirtti.

Bugün 18 izole edilmiş temaslı, 4 farklı da iç bulaşın tespit edildiğini, detaylı açıklamanın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Takip ekiplerinin tespit ettiği ve otellere taşıyıp izole ettiği 400 kişi var. Bu kişiler içinden 18 kişinin test sonucu pozitif çıktı. İç bulaş ise 4 tanedir. Bu 4 vaka, Akdoğan ve Girne’den.”

Tatar, gerekli tedbirlerin iç bulaş olduğu için alındığını ve alınmaya da devam edeceğini belirterek, “çok da büyük bir paniğe gerek yok” dedi.

Tatar, bu konulara siyasetin karıştığına da inandığını ifade etti.

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