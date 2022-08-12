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Tatar, Bekir Uysal’ı kabul etti

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Tatar, Bekir Uysal’ı kabul etti
Tatar, Bekir Uysal’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel Büyükelçisi olarak tayin olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de bulunduğu süre boyunca başarılı çalışmalar yürüten ve Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği’ne tayin olan Bekir Uysal’a yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Brüksel Büyükelçisi olarak Uysal’ın, Avrupa’nın merkezi Brüksel’deki çeşitli görüşmelerde, Kıbrıs meselesini en iyi şekilde savunmaya devam edeceğine inanç belirterek milli davanın yürütülmesinde iş birliği içinde çalışmaya devam etmekten mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

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