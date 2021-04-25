Tatar Biden'i Kınadı

Cumhurbaşkanı ersin Tatar sosyal medya hesabından ABD Başkanı Joe Biden'i kınadı
ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını sözde "Ermeni Soykırımı" olarak tanımladığı talihsiz açıklaması kabul edilemez. Sn. Biden'ın tarihi gerçekleri çarptıran bu açıklamasını şiddetle kınıyorum. Türk Ulusu, bulunduğu her coğrafyada azınlıkları korumuş, her türlü haklarını ve özgürlüklerini sağlamıştır. Siyasi amaçlar uğruna asil Türk Milletinin şanla şerefle dolu tarihini karalamaya çalışanlar, soykırım arıyorlarsa Kıbrıs Adası’nda Kıbrıs Türklerine karşı 1963-1974 yılları arasında EOKA tarafından sistemli şekilde yürütülen mezalime bakmalıdırlar.
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