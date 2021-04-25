  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAMehmetçik imar planına kavuşuyor… Hedef Ağustos sonu

Tatar Biden'i Kınadı

» »
Tatar Biden'i Kınadı
Tatar Biden'i Kınadı

Cumhurbaşkanı ersin Tatar sosyal medya hesabından ABD Başkanı Joe Biden'i kınadı

ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını sözde "Ermeni Soykırımı" olarak tanımladığı talihsiz açıklaması kabul edilemez. Sn. Biden'ın tarihi gerçekleri çarptıran bu açıklamasını şiddetle kınıyorum. Türk Ulusu, bulunduğu her coğrafyada azınlıkları korumuş, her türlü haklarını ve özgürlüklerini sağlamıştır. Siyasi amaçlar uğruna asil Türk Milletinin şanla şerefle dolu tarihini karalamaya çalışanlar, soykırım arıyorlarsa Kıbrıs Adası’nda Kıbrıs Türklerine karşı 1963-1974 yılları arasında EOKA tarafından sistemli şekilde yürütülen mezalime bakmalıdırlar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar ve müzakere heyeti PCR testlerini yaptırdılar25 Nisan 2021 Pazar 16:14
  • Özyiğit: "Cumhurbaşkanının çekmecesindeki haritadan bile bihaber oluşu zaten oraya ne için gittiğini belli ediyor"25 Nisan 2021 Pazar 15:12
  • Rogers: Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı kalıcı bir çözümü destekliyorum25 Nisan 2021 Pazar 14:54
  • Korkmazhan: " Arıklı, neden Cenevre'ye gidemiyorsunuz? "Sorun nedir?25 Nisan 2021 Pazar 14:50
  • Başbakan Ersan Saner, yarın Cenevre’ye gidiyor25 Nisan 2021 Pazar 14:49
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı ABD Başkanı BİDEN'ı KINADI!25 Nisan 2021 Pazar 13:50
  • Bürokratik temas için geldik dediler karantinaya girmek istemediler!25 Nisan 2021 Pazar 13:44
  • Beyarmudu'nda arazi yangını25 Nisan 2021 Pazar 13:41
  • Dr. Halil Hızal: Corona virüs enfeksiyonları en yoğun şekilde iç ortamlarda bulaşmaktadır25 Nisan 2021 Pazar 13:34
  • Yeni tedbirlerle açılmaya devam ... Düğünler yapılabilecek... Paket servisler de açılıyor...25 Nisan 2021 Pazar 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti