Tatar: “Bir devlet olarak, kıta sahanlığımızda her türlü yetkiye sahibiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böyle bir çağda ve değişen dünya konjonktüründe halen spor oyunlarında kısıtlamalara devam edilmesinin hiçbir insani değerinin olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum tarafının baskıları nedeniyle halen Kıbrıs Türk halkı üzerinde ambargo ve kısıtlamalar bulunduğunu, Kıbrıs Türk halkını vazgeçtirip kendilerine yama yapmaya yönelik oynanan bu oyunu asla kabul etmeyeceklerini belirterek, “Biz bu engelleri kırmak için elimizden gelen her şeyi, her ortamda yapmaya çalışıyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her türlü teması değerlendiriyoruz” dedi.

Tatar, TAK muhabirine yaptığı değerlendirmede, İslami Dayanışma Oyunları’na katılmak üzere bulunduğu Konya’da Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le ilk defa görüşme fırsatı olduğunu; kendisine İslam Oyunlarına ülke olarak katılamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü ifade ettiğini ve ileriki zamanlarda katılabilmek adına nasıl bir destek verilebileceğini konuştuklarını kaydetti.

“Teamül gereği, New York’ta Genel Kurul sırasında BM Genel Sekreteri ile bir görüşmem olması beklenmektedir”

Eylül ayında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, her sene KKTC Cumhurbaşkanlarının bu Kurul’a katıldığını, kendisinin de geçen sene burada yer aldığını ve burada Türk tarafı olarak, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle devamlı değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Geçen sene New York’ta Türkevi’nin açılışına da davetli olarak katıldığını ve KKTC New York Temsilciği için ayrılan katın açılışını da yaptığını hatırlanan Tatar, burada yine birçok devlet başkanıyla tanışma fırsatı olduğunu, bu yıl da dost ülke temsilcileriyle temaslarda ve TC heyetiyle değerlendirmelerde bulunmak üzere toplantılara katılmayı planladıklarını aktardı.

Yürütmekte oldukları iki eşit egemen devlet temelinde yeni siyasete, Türkiye Cumhuriyeti’nden de tam destek alınmasıyla birlikte çok önemli gelişmelerin kaydedildiğini söyleyen Tatar, bu yeni siyasetin dünyaya duyurulmasında Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilerinin ve üst düzey temsilcilerinin önemine dikkat çekti.

“Yeni siyasetimizi tek başımıza dünyaya duyuramayız”

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı olarak yürütülen yeni siyaseti sadece muhatapları olan Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerine aktarabildiklerini ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin her başkentte bir temsilciliği olduğunu ve buralarda her gün üst düzey yetkililerin temaslarında bu siyaseti dile getirdiğini ifade eden Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetiyle yüzlerce TC büyükelçisinin yer aldığı toplantıda konuşmacı olarak yer aldığını ve burada da KKTC’nin yeni siyasetini tekrardan anlattığını kaydetti.

Doğu Akdeniz’de her iki tarafın da yürüttüğü doğal gaz arama çalışmaları hakkında da konuşan Tatar, uluslararası hukuka göre bir devlet olabilmek için ayrı bir halk, demokrasi, toprak, sınır ve başka bir ülkeyle ilişkinin olması şartı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan ve ayrı bir halkı, demokrasisi, toprağı ve sınırı olan KKTC’nin bir devlet olarak, deniz yetki alanlarında ve kıta sahanlığında her türlü hakkının olduğunu ve buradaki yetkilerini Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarına devredebileceğini aktardı.

Geçen günlerde Abdülhamid Han gemisinin sondaj çalışmalarına başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu gemiye eşlik eden diğer üç gemiye ise Kumsal şehitlerinden üç küçük kardeş Hakan, Kutsi ve Murat’ın isimleri verildiğine dikkat çekti.

“Federal yapı içerisinde Kıbrıs Türk halkı varlığını sürdüremez”

“Yeni siyasetimizi kararlı olarak yürütmekteyiz. Bu saatten sonra mücadelemiz devleti güçlendirmek içindir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, müzakerelerin yeniden başlatılması için şartın, egemen eşitliğin tanınması olduğunu söyleyerek, bunun da yolunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta iki egemen eşit taraf olduğuna ilişkin bir karar alması olduğunu belirtti.

Tatar, Rum tarafının hedefinin KKTC’nin ortadan kalkmasıyla Kıbrıs Türklerinin kendi yapılarına dahil olması olduğunu söyleyerek, Kıbrıslı Türklerin hedeflenen federal bir yapı içerisinde varlığını sürdürmesinin mümkün olmadığını çünkü nüfus ve ekonomik olarak daha üstün olan diğer tarafın öyle bir yapıda zayıf tarafı yaşatmayacağını kaydetti.

Kıbrıs’ın gerçeklerinin görmezden gelindiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’nin, çözüm olmadan, Güneyi tek taraflı olarak üye almasıyla Kıbrıs meselesini daha karıştırdığını belirtti ve Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmasına göre ada genelinde ve Türkiye-Yunanistan arasındaki dengenin sağlanması açısından Türkiye ve Yunanistan’ın yer almadığı hiçbir ülkeler bloğuna Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dahil olamayacağını ifade etti.

“İki halkın faydasına olabilecek çalışmalar yürütmek önemlidir”

“İki yapıyı birleştirmek artık çok zordur. Ancak devletlerin iş birliğiyle iki halkın faydasına çalışmalar yürütmek önemlidir” şeklinde konuşan Tatar, farklı alanlarda teknik komitelerin düzenli olarak çalışmalar yürüttüklerini ve pozitif değişiklikler yaparak her alanda iki toplumun yararını hedeflediklerini kaydetti.

Kuzey’deki çarşının Güney’e göre daha ucuz olmasından dolayı Güney’den bir akış olduğunu ve bundan esnafın faydalandığını görmekten mutlu olduğunu ifade eden Tatar, sınırlarda oluşan trafik sıkışıklığının çözümü için de ilgili mercilerle çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Son olarak, Rum tarafına iletilen öneriler olduğunu da anımsatan Tatar, bu önerilerin de esas amacının her iki toplumun faydası olduğuna vurgu yaptı. İlk önerinin hidrokarbon zenginliklerinin paylaşımında ciddiyet olduğunu söyleyen Tatar, bir komite kurulmasını talep ettiklerini ve bu komitede Kıbrıslı Türklerin de yer alarak, denetleyebilecek konumda olmasını istediklerini söyledi.

“Her iki tarafta da akaryakıttan dolayı sıkıntılar vardır”

Diğer bir önerinin ise, yenilenebilir enerji olduğunu belirten Tatar, akaryakıt sıkıntılarının her iki tarafta da mevcut olduğunu ve bu çağdışı kullanımdan vazgeçilip, ülke için en uygun enerji türü olan güneş enerjisinden faydalanılması ve ara bölgeye enerji panellerinin yerleştirilmesini önerdiklerini kaydetti.

Günden güne azalan yağmurlardan dolayı su problemine çözüm bulmak adına Türkiye’den gelen suyun paylaşımı, kazaların yaşanmaması adına mayınların yer aldığı 29 farklı arazinin iş birliğiyle temizlenmesi ve sürekli sıkıntı yaratan düzensiz göç sorununa çözüm bulabilmek adına her iki taraftan bilirkişilerin yer aldığı bir komitenin kurulması ve bu kapsamda görüşmelerin yapılması önerilerinin de Güney’e iletildiğini hatırlatan Tatar, ancak bu şekilde sorunların aşılabileceğine inanç belirtti.

Tatar, Cumhurbaşkanı olarak, olabildiğinde halka iç içe olmaya çalıştığını ve her fırsatta etkinliklerde yer alarak halkı dinlediğini, onlarla dertleştiğini söyledi ve “Halkımdan büyük bir destek görüyorum. Bazı çevreler bizi rencide edebilir ama ben uzun zamandır siyasetin içerisindeyim neyin ne olduğunu biliyorum. Halkımız bu zor sürecin en iyi şekilde yürütüldüğünün farkındadır” dedi.