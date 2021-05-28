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Tatar, “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dizide rol alan yerli oyuncuları kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT kanalında yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dizide rol alan yerli oyuncuları makamında kabul etti. 
Tatar, “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dizide rol alan yerli oyuncuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT kanalında yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dizide rol alan yerli oyuncuları makamında kabul etti. 

 

DİZİDE YERLİ OYUNCULARIN ROL ALMASI GURUR VERİCİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, dizide yerli sanatçıların rol almasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, ileriki bölümlerde daha fazla yerli oyuncunun dizide rol almasıyla daha da gurur duyacaklarını belirtti. 

 

DİZİ İLE İLGİLİ İYİ NİYETLİ ELEŞTİRİLER VE HASSASİYETLER DİKKATE ALINMALI 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, dizi ile ilgili KKTC’de iyi niyetle yapılan bazı eleştiriler olduğunu, bu nedenle yeni bölümlerde bu hassasiyetlerin dikkate alınarak sürdürülebilir bir dizinin devamını görmek istediklerini dile getirdi.  

 

DİZİ, TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SES GETİRDİ

Dizinin ses getirdiğini ve Kıbrıslı Türklerin mücadele yıllarında adada maruz kaldıkları soykırım, zulüm ve vahşetin mesajının verilerek hem Türkiye’de hem de dünyada duyurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, TRT gibi güçlü bir yayın organının pandemi koşullarına rağmen dizinin çekimlerine devam etmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. 

 

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de yapılan Kıbrıs toplantısında BM Genel Sekreteri ve toplantıya katılanların da diziyi konuştuklarına bizzat şahit olduğunu kaydederek, “Bu dizinin yarattığı etki oralara kadar ulaşmıştır” dedi. 

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