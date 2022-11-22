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Tatar: Birikiminiz Bizim İçin Değerli. Temennim, KKTC’ye Katkınızın Sürebilmesi

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Cumhurbaşkanı Tatar, Görev Süresi Dolan TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi Kabul Etti
Tatar: Birikiminiz Bizim İçin Değerli. Temennim, KKTC’ye Katkınızın Sürebilmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi dolan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında, Ali Murat Başçeri’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili deneyim ve tecrübesinin 10 yıldan uzun olduğunu, müsteşarlık da yapan Başçeri’nin büyükelçilik görevini bu tecrübeyle yerine getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar Başçeri’nin; Acil Durum Hastanesi’nin yapımı, Covid-19 aşılarının temini, ekonomik ve mali iş birliği protokollerinin hazırlanması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için dönüm noktası olan Maraş açılımına katkılarına da işaret ederek şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetler verdiniz. Meselelere vakıf olmanız, birikiminiz bizim için değerlidir. Temennim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne katkınızın sürebilmesidir. Sizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle egemen eşitlik ve eşit ulusal statü noktasındaki yeni siyasetimizi dünyaya anlattık. Başbakanlığım döneminde Kıbrıs’ta iki devleti hükümet programına koyduk. Bunun altını doldurmak için sizinle çok çalışmalarımız oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bunu Birleşmiş Milletlerde ifade etmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi, siyasetimizi güçlendirdi.Kıbrıs’ta iki devlet temelinde bir antlaşmanın nasıl olabileceğinin alt yapısını oluşturmuş vaziyette ve önemli aşamalar kat ettikten sonra, bir bakıma da  buradan gözünüz arkada kalmadan  ayrılıyorsunuz. İki devlet temelindeki siyasetimizin dünyaya anlatılmasına katkınızın süreceğine de eminim.”

Cumhurbaşkanı Tatar Başçeri’yi, bundan sonra da önemli görevlerin beklediğini ifade ederek Kıbrıs Türk halkı adına kendisine teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise 1 Kasım 2018’de başladığı Lefkoşa Büyükelçiliği görevinin sonuna geldiğini, çarşamba günü Ankara’ya döneceğini kaydetti.

Görev süresince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının her biriyle yakın ilişki içinde olduğunu belirten Başçeri, güzel bir dayanışma örneği sergilendiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Tatar’ın şahsında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yetkililere teşekkür etti.

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