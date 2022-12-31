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Tatar, Birkan Uzun'u andı: Görevimiz adını yaşatmak ve inançlarını geleceğe taşımaktır

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatının 1. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı. Tatar, “Görevimiz adını yaşatmak ve inançlarını geleceğe taşımaktır” dedi.
Tatar, Birkan Uzun'u andı: Görevimiz adını yaşatmak ve inançlarını geleceğe taşımaktır

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, “7 Kıta, 7 Zirve” hedefiyle Antarktika’da Vinson Dağı’na tırmanan ve daha sonra bir kaza sonucu yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un aramızdan ayrılışının 1. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birkan Uzun’u kabri başında düzenlenen törende andı.

Birkan Uzun için düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Birkan Uzun’un ailesi ve sevenleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Birkan Uzun’un “ KKTC ve Kıbrıs Türk halkının hikayesini başarı öyküsü olarak anlatmaya devam edeceğiz” şeklindeki ifadelerini anımsatarak, Kıbrıs Türk gençliğine örnek teşkil ettiğini belirtti ve halen Birkan Uzun’un aramızdan ayrılması dolayısıyla büyük bir acı duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinde Antarktika’nın Vinson Dağı zirvesinde KKTC bayrağını diktiği fotoğrafının duvarında asılı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan’ın Kıbrıs Türk halkının duygularını çok iyi anladığını ve dünyaya anlatmak için çaba harcadığını vurguladı.


Cumhurbaşkanı Tatar, “Görevimiz adını yaşatmaktır. İnançlarını, düşüncelerini paylaşmak ve geleceğe taşımaktır” dedi ve tüm aileye ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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