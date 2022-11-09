Tatar: Birleşik Krallık, iki devletli çözümü desteklemeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık’ın önemli ulusal gazetelerinden biri olan Daily Express’te yayımlanan makalesinde, Birleşik Krallık’ı Kıbrıs’ta, “atlıkarınca” benzetmesi yaptığı sonu gelmeyen arayışa son vererek iki devletli çözümü desteklemeye davet etti.

Londra temasları sırasında yayımlanan makalesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu ileriye dönük vizyonuna Kıbrıs konusunda tarihi öneme sahip İngiltere’nin destek vermesini beklediklerini belirtti.

Tatar makalesinde şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs’ta iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayalı yeni ileriye dönük bir çözüm vizyonunu ortaya koymak üzere Birleşik Krallık’ı ziyaret ediyorum. İki Devlet arasındaki iş birliğine dayalı, karşılıklı saygıya ve Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının tanınmasına dayanan bir çözümden bahsediyorum.Kıbrıs Adası için vizyonumuz, gerçekleri kabul ederek değişken bir bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasına uygun olarak hareket etmektir.Bu vizyon, her iki tarafın da kültürel kimliğini ve siyasi haklarını korumak adına oluşturulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olmasının nedeni olarak onlarca yıldır süren bir soruna adil, gerçekçi ve uygulanabilir bir çözümdür.Yaratılan bu vizyon, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin vücut bulmuş halidir ve haksız uluslararası izolasyona rağmen vizyonumuz her geçen gün güçlenmeye devam etmektedir. Biz de en az komşumuz olan Kıbrıs Rum varlığı kadar egemen ve meşruyuz.”

Kıbrıs sorunun 1950’lerde İngiliz sömürgesi döneminde Kıbrıslı Rumların adayı, Yunanistan’a ilhak etmek için uğraş vermesiyle başladığına işaret eden Tatar, mutlu barış harekatına olan süreci anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar makalesine şöyle devam etti:

“Özellikle Birleşik Krallık’ı, Kıbrıs Türk halkına karşı yeni bir yaklaşımı – bize eşit şartlarda davranması için- teşvik edeceğiz. Brexit’in daha fazla esnekliğini kullanarak, ticaret ve polis iş birliği gibi alanlarda ilişkileri normalleştirmeye başlamanın zamanı geldi. Kıbrıs Rum tarafı ile aradaki farklılıkların azaltılmasına yardımcı olacak her şeyin nihayetinde çözüm arayışına yardımcı olacağı şüphesizdir.

Kısacası, atlıkarınca sona ermelidir. Kıbrıs Türkler ve Kıbrıslı Rumlar atlıkarıncadan inmelidir.Bu bir komedi. Kıbrıs Adası’nın her iki halkı için de barış, güvenlik ve refah için yeni bir gündeme ve yeni fırsatlara gereksinim var” ifadelerini kullandı.