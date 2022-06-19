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Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği’nin düzenlediği “Birlikte Güçlüyüz” ödül törenine katıldı.
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ödül töreninde yaptığı konuşmada, Babalar Günü’nde anlamlı bir törene katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek mücadele yıllarında mevzilerde yer alan babaların mücahit ruhu ile 20 Temmuz 1974 sabahına dek vatanı için direnerek büyük fedakârlıklar yaptığını anımsattı ve hayatta olmayanlara rahmet, hayatta olanlara sağlık ve huzur diledi.

Vefa gereği Kıbrıs Türk halkının çektiği çileyi ve zor koşullarda 103 köyde verilen büyük mücadeleyi böyle törenlerle yeniden hatırladığımızı belirten Cumhurbaşkanı Tatar, direniş öyküsünde başta mücahit komutanların yer aldığını dile getirerek, Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde vatan müdafaasında canını ve her türlü hak ve hukukunu feda eden babaların ruhlarını şad etti.

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Cumhurbaşkanı, “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, TMT Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu’na ve TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Veli Koreli’ye böyle anlamlı bir töreni düzenledikleri için teşekkür etti ve mücahitlere plaket takdim etti.

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