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Tatar: "Biz ancak egemen eşitliğimizin kabulü halinde bir müzakereye onay veririz"

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Tatar: "Biz ancak egemen eşitliğimizin kabulü halinde bir müzakereye onay veririz"
Tatar: "Biz ancak egemen eşitliğimizin kabulü halinde bir müzakereye onay veririz"

Cumhurbaşkani , Cumhurbaşkanlığı’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı. Özellikle, Rum Lider Hristodulidis ile birlikte ara bölgedeki Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’na gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren , “Laboratuvar ziyareti sırasında kulağıma birşeyler fısıldamaya çalıştı ama biz ancak egemen eşitliğimizin kabulü halinde bir müzakereye onay veririz. Ziyaret tamamamen insani bir amaç taşıyordu” dedi.

Laboratuvarda çok sayıda Kıbrıslı Türk bilim insanının da çalışmasının önemine değinen Tatar  , bu kişilerin büyük bir özveri içinde önemli bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Bugün hala bulunamayan insanların varlığından bahseden , Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına katkı yapmak isteyenlerin büyük bir insanlık görevi yapmış olacağını kaydetti. Buluşmaya farklı bir diplomatik anlam yüklemenin doğru olmayacağını belirten , “ Bir görüşme süreci başlayacaksa Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin kabulü ön şartımızdır. Beni başka bir konunun içine çekmeye çalışmasınlar” dedi. Crans Montana’nın devamı şeklinde bir görüşmenin mümkün olmadığını yineleyen Cumhurbaşkanı , Türk tarafının yeni siyasetinden sapmayacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı , “Bir çoğunluğun azınlığa hükmettiği bir ortam değil ancak egemen eşitlik temelinde bir görüşmeyi kabul ederiz” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin anımsatılması üzerine , “ Sayın Erdoğan’ın Ada’daki mevcut gerçekler ifadesi çok önemlidir. Mevcut gerçekler de zaten ortadadır. İki ayrı devlet ve iki ayrı halk gerçeği ortadadır” diye konuştu. , Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’deki seçim başarısını elde ederken, Kıbrıs Konusundaki politikasıyla da onay aldığını, mevcut politikaya halkın da büyük destek verdiğini söyledi. Yeni bir özel temsilci atanması ile ilgili soruya da , “ Sayın Ergün Olgun, Kasım ayına kadar burada görevde. Zaten ekibimiz de halen çalışıyor. Şu an atama yaparsam, Kıbrıs Konusunda müzakere başlıyor diye bir algı yaratılabilir. Günü gelince, mevcut şartlara göre bir atama yapabiliriz” dedi.

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