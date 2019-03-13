Tatar “ Biz proje ve ictaat partisiyiz, laf partisi değil”

TATAR “ BİZ PROJE VE İCTAAT PARTİSİYİZ, LAF PARTİSİ DEĞİL”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ UBP’nin halkını seven, Devleti düşünen proje ve icraat partisi olduğunu, laf partisi olmadığını” vurguladı.

Ersin Tatar, “ iş bilmeyen, vatandaşı perişan eden hükümetin gitmesini halkın talep etmekte olduğuna” dikkati çekti ve “ halka kulak vermeyip deve kuşu gibi kafalarını kuma gömenler bunun yararı olmadığını yakında anlayacaklardır” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı surlar için UBP örgütleri ile bir toplantı düzenledi.

Toplantıya UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve Genel Sekreter Hasan Taçoy’un yanı sıra bazı milletvekilleri ile çok sayıda UBP örgüt üyesi katıldı.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu toplantıda yaptığı konuşmada gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine en iyi şekilde hazırlanmak ve UBP adayının seçimi kazanmasını sağlamak kararında olduklarını” vurguladı.

Gardiyanoğlu, “ bunun için örgütleri güçlendireceklerini, kardeşlik havasında birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yapılmasını sağlayacaklarını” kaydetti.

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da konuşmasında “ UBP’nin her geçen gün halkın daha fazla desteğini yanına almakta olduğun” işaret etti ve “ bu beklentilere, bu desteğe cevap vermek zorundayız. Bu nedenle çok çalışıyoruz. Daha da çok çalışacağız” dedi.

Taçoy, “ partinin web haber sitesi www.habergunes.com ile web televizyonu www.tvgunes.com’un artık yayında olduğunu, partinin sosyal medyadaki görünürlüğünü yukarılara çekmek, partinin kurumsal web sitesini çağdaş bir hale getirmek için de çalıştıklarını ” ifade etti ve “ tüm üyelerden bunlara gereken ilgiyi göstermelerini, dünyada ve ülkede ne olup bittiğini bu adreslerden takip etmelerini önerdi.

TATAR’IN KONUŞMASI

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar da konuşmasında “ UBP’nin halkını seven, Devleti düşünen proje ve icraat partisi olduğunu, laf partisi olmadığını” vurguladı.

Ersin Tatar, “ iş bilmeyen, vatandaşı perişan eden hükümetin gitmesini halkın talep etmekte olduğuna” dikkati çekti ve “ halka kulak vermeyip deve kuşu gibi kafalarını kuma gömenler bunun yararı olmadığını yakında anlayacaklardır” dedi. Türkiye-KKTC ilişkilerinin son derece önemli olduğunu, bunu zedeleyecek davranışlar ve sözlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Ersin Tatar “ kendi içinde uyumu olmayan, hedefi bulunmayan, ne yapacağını bilmeyen hükümetin Maliye Bakanı’nın protokolün imzalanıp yürürlüğe girmemesinde hedef olarak Türkiye’yi göstermesini doğru bulmadığını” kaydetti.

AKINCI’YA ELEŞTİRİ

Tatar, “ Cumhurbaşkanı’nın da Türkiye ve kendileri ile uyum sağlamayı reddetmekte olduğuna “ dikkati çekti ve şunları söyledi:

“ Biz ve Türkiye sadece federasyon değil, alternatif çözümler de masaya gelsin. Birinde çözüm olmuyorsa, diğerleri ele alınsın. Onlar da olmuyorsa BM mağdur taraf olan bize bir çıkış yolu göstersin diyoruz ama anlamak istemiyorlar. Rumları anlamak istedikleri kadar bizi anlamaya çalışsalar anlayacaklar.”