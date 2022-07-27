Tatar: “Biz Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcileriyiz”

“Bugün sizlerle birlikte olmaktan memnuiyet duymaktayım” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyada varlığını sürdürürken aynı kökten aynı milletin kopmaz parçası olunduğunu söyledi.

“Biz Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcileriyiz” diyen Tatar, iletişim çağında, aradaki bağları her anlamda geliştirme ve geleceğe emin adımlarla yürüme kararlılıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı olarak TC ile en iyi ilişkilerin geliştirilmesinde sorumlulukları bulunduğunu dile getiren Tatar, bunların yerine getirildiğini belirtti.

1571’de 80 bin şehit verilerek fethedilen Kıbrıs’ın o dönemdeki Türk nüfusunun başta Konya, Karaman ve Osmaniye’nin de bulunduğu coğrafyadan insanların ailelerle Kıbrıs’a göç etmesiyle oluştuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1878’e kadar Osmanlı devletinin egemenliği altında olan Kıbrıs adasında Türk varlığının kökleştiğini kaydetti.

1878’de İngiltere’ye kiralanan Kıbrıs’tan Osmanlı askerleri çekilirken, Kıbrıs Türk halkının gözyaşlarını tutamadığını dile getiren Tatar, “O acı gün hiç unutulmadı” dedi.

Tatar, Türk milleti olarak ortak acıları olduğunu ifade ederek, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde Türkiye’deki mücadelenin yakından izlendiğini söyledi. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve mücadelenin Kıbrıs Türk halkı için; Kurtuluş Savaşı’nın da dünyanın her yerindeki mazlum halklar için ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge Yönetimi’nin yasağına rağmen Atatürk devrimlerini uyguladığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının destansı direnişini 20 Temmuz 1974’e kadar sürdürdüğünü ve direndiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten sonra KKTC’nin temellerinin güçlendiğini kaydederek, 1983’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ve Türkiye’nin girişimiyle KKTC’nin kurulduğunu ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarının pekiştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yeni siyaset izlendiğini dile getiren Tatar, “sıfır asker sıfır garantiyi” asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Tatar, Yeni siyasetin egemenlik eşitlik temelinde KKTC’nin yaşayabilmesi olduğunu vurgulayarak, varlığın garantisi ve teminatının Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askeri olduğunu söyledi. Tatar, Doğu Akdeniz’de ay yıldızlı bayrakların dalgalanmasının gelecek için çok önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aradaki bağların geliştirilmesi gerektiğini belirterek Osmaniye halkının selamlarını Kıbrıs Türk halkına ileteceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı’na konuşmasının ardından basın mensupları tarafından Kıbrıs mücadele tarihine ilişkin kayıt, belge ve kitap da takdim edildi.