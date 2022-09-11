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Tatar: Bizi bir arada tutan KKTC'ye olan inancımızdır

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UBP Olağanüstü kurultayında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.
Tatar: Bizi bir arada tutan KKTC'ye olan inancımızdır

Başbakan Ünal Üstel tek aday olduğu 13’üncü olağanüstü Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayında UBP Genel Başkan’ı ilan edildi.

Faiz Sucuoğlu’nun istifası üzerine bugün 11.00’de YDÜ AKKM’de toplanan kurultayda, divanın kurulmasından ardından konuşmalara yer verildi. Divan tarafından Genel Başkan ilan edilmesinin ardından Cumhur Başkanı Ersin Tatar kürsüye çıktı.

 UBP Olağanüstü kurultayında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları söyledi: Sizlerle birlikte mücadele ettik. Büyük bir zafer kazandık. Sizlere minnettarım. Birlik ve beraberliği sürdürebilmek hiç kolay değil ama biz başardık. Benim gönlüm hep sizlerle olmaya devam edecektir. Kıbrıs milli davasına yürekten inanıyorum. Bizi birarada tutan KKTC'ye olan inancımızdır. Çok hedef oluyorum, çok saldırılar yapılıyor. Ücretli kalemlerle bana saldırılar yapılıyor. Bunları asla kabul edemeyiz. UBP koalisyon ortaklarıyla birlikte elinden geleni yapmaya devam edecektir. Başbakan'a ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Benim görevim vatanımı milletimi savunmaktır. ekibimle birlikte New York'a hazırlanıyorum. Daha iyi günler bizleri bekliyor. UBP ve hükümet ortakları sayesinde refah huzur ve mutluluk hep birlikte bizleri bekliyor. Yeni genel başkanımıza hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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