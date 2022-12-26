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Tatar: Bizim Anavatan ile olan ilişkilerimiz çok özel ve kutsaldır

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Tatar: Bizim Anavatan ile olan ilişkilerimiz çok özel ve kutsaldır
Tatar: Bizim Anavatan ile olan ilişkilerimiz çok özel ve kutsaldır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık mücadelesinde yalnız olmadığını, Türkiye’nin yanlarında olduğunu  tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Tatar, Türkiye Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin tanıtılması ve kabul görmesi yönündeki mücadelenin Türkiye’yle birlikte sürdürülmesinin kendileri için büyük bir güç kaynağı olduğunu ifade etti ve  KKTC’nin Doğu Akdeniz’de ayrı bir Türk cumhuriyeti olduğunu vurguladı.

Tatar, “Bizim Anavatan ile olan ilişkilerimiz çok özel ve kutsaldır. Sizinle aramızdaki münasebet, yıllardan beri devam etmektedir. KKTC Devleti hak, hukuk, adalet ve sosyal yaşantının barış ve huzur içerisinde devam edebilmesi için çeşitli dengeleri de koruyabilmiştir. Kıbrıs Türk halkı, geleceği büyük bir umutla kucaklayacaktır. Biz birlikte var olduk ve birlikte var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

 
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