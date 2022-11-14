Tatar: Bizim Varlığımız ve Geleceğimiz, Egemenliğimiz Temelindeki Devletimizin Bekası ile Alakalıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’nı temsilen KKTC’ye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nu kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin kuruluşunun 39. yıl dönümü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük gayretiyle tanınma yolunda çok önemli adımların atıldığını dile getirdi.

“İlk kez Anayasal adımızla Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmemiz, bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu, devletimiz adına önemli bir gelişme olarak tarihe geçmiştir. Toprak vatandır ama denizlerdeki hakkımız da önemlidir. KKTC bir Türk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde yoluna devam etmektedir. Bizim varlığımız ve geleceğimiz, egemenliğimiz temelindeki devletimizin bekası ile alakalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na ziyaretinde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşlik etti.