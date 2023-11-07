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Tatar BM Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün saat 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tatar BM Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün saat 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada;

"BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile yapıcı ve olumlu, aynı zamanda karşılıklı anlayış içerisinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Genel anlamda, BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta yapmış olduğumuz temasın bir devamı niteliğinde olan bu görüşmede, özellikle Yiğitler-Pile yolu konusunda varılan anlayış birliğini ihlal eden Rum faaliyetlerini gündeme getirdim. Yiğitler-Pile yolunun inşasına tamamen insani bir amaçla, Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın otuz yıllık özlemini gidermek hedefiyle başlanmıştı. BM’nin beklenmedik bir şekilde fiziki engel çıkarmasının neticesinde başlayan yoğun istişareler sonucunda varılan anlayış birliğinin ardından yolun inşasına devam edilmiştir. Sayın Genel Sekreter’e, son günlerde bu çalışmaların Rum liderliğinin oldu bitti girişimleriyle sekteye uğratılmaya çalışıldığını, gerginlik istemediğimizi, yapılması gerekenin Rum liderliğinin Yiğitler-Pile yolunun güzergahını etkileyecek ihlallerini bir an önce durdurması olduğunu söyledim. Kıbrıs Türk tarafı olarak yolun inşaatının tamamlanmasının ardından, iki tarafın rızasıyla hem Kıbrıslı Türklere hem de Kıbrıslı Rumlara fayda getirecek düzenlemeleri konuşmaya hazır olduğumuzu Sayın Guterres’e aktardım. Sayın Genel Sekreter, hassasiyetlerimizi anladığını ve konuyla ilgileneceğini söyledi.

Sayın Guterres’i, kişisel temsilci ataması konusunda Rum liderliğinin iki yıllık direncini kırarak ikna etmesinden dolayı bir kez daha kutladım. Genel Sekreter’e vardığımız mutabakat doğrultusunda, kişisel temsilcinin altı aylığına atanacağını, tek görevinin ise yeni ve resmi bir sürece başlanması için iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığı çalışması yapmak olacağını tekrarladım. Ayrıca, kişisel temsilcinin AB ve aynı zamanda Milletler Topluluğu’ndan gelmemesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi de ifade ettim. Sayın Guterres’in önereceği adayları her zaman olduğu gibi ciddiyetle değerlendireceğimizin de altını çizdim.

Sayın Genel Sekreter’e, New York’taki görüşmemizde yaptığım öneriyi yeniden gündeme getirerek, iş birliği konusunda yeni bir diyaloğa taraf olduğumuzu ve bu çalışmaları tercihen kendisinin de katılımı ile Kıbrıs Rum lider ile başlatabileceğimizi söyledim. Rum liderin geçtiğimiz Ekim ayında Kahire’de kendisiyle bir araya geldiğini, tarafsızlığına güvendiğimizi ve karşılıklılık ilkesi uyarınca Sayın Guterres ile en erken zamanda yüz yüze görüşmeyi beklediğimi ifade ettim.

Bölgesel konulara da değindiğimiz görüşmemizde, Sayın Genel Sekreter’e, Gazze’de yaşanmakta olan insanlık trajedisinin bir an önce sonlandırılmasına yönelik olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, sivilleri hedef alan şiddetinin son bulması gerektiğini ve Filistin Halkının güvenliğini sağlayacak mekanizmaların bir an önce devreye sokulmasının elzem olduğunu değerlendirdiğimizi söyledim. İnsancıl koridor sağlanması konusundaki girişimlerini ve bu husustaki dirayetli duruşunu da takdir ettiğimizi  de bu çerçevede kendisi ile paylaştım" şeklinde konuştu.

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