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Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.
Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ı kabul etti

Colin Stewart, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis’in yarınki gayriresmi buluşması öncesinde bugün Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etti.

Tatar-Stewart görüşmesi, saat 10.30’da başladı. Stewart’ı Cumhurbaşkanlığı’na gelişindeCumhurbaşkanı Tatar’ın özel temsilcisi Ergün Olgun karşıladı.

Kanadalı diplomat Stewart, liderlerin yarınki gayriresmi buluşmasının hazırlığı kapsamında dün de Hristodulidis’i ofisinde ziyaret etmişti.

Tatar ve Hristodulidis, yarın saat 11.00’de, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında ilk kez bir araya gelecek.

Yarınki gayriresmi liderler buluşması, Güney’de yapılan Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık seçimlerini kazanan Hristodulidis’in resmen görevi devralmasın öncesinde yer alacak.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler, 15 Şubat’ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Stewart’ın Tatar ve Hristodulidis arasında bir görüşmeye imkân yaratmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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