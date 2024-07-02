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Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.
Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.

Stewart’ın Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek üzere BM Merkezi’nin bulunduğu New York’a gidişi öncesinde liderlerle görüşme programı kapsamında yapılan görüşme, Cumhurbaşkanlığında saat 16.00’da başladı.

Stewart, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün Londra’da 10 Temmuz’da BM Genel Sekreteri’ne raporunu sunacak olan BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmüş, bugün sabah da konuya ilişkin Meclis’teki siyasi partileri bilgilendirmişti.

Stewart ise, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmüş, görüşme ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakerelerindeki duraklamanın ara bölgedeki “militarizasyonun” artmasına yol açacağından endişe duyduğunu belirtmişti.

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