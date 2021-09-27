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Tatar: "BM'nin bizi tanıması gerçekçi değil"

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Ersin Tatar, Sputnik'e verdiği demeçte, Kuzey Kıbrıs'ın şu anda Birleşmiş Milletler'den (BM) tam bir tanıma almayı beklemediğini söyledi. Tatar, bunun gerçekçi olmadığını belirterek, "Durum henüz o noktada değil" dedi.
Tatar: "BM'nin bizi tanıması gerçekçi değil"

Türkiye’nin seçimlere yönelik ağır müdahalesiyle göreve geldiği konuşulan ve “ayrı devlet ayrı egemenlik” söylemini öne çıkartan Ersin Tatar, Sputnik'e verdiği demeçte, Kuzey Kıbrıs'ın şu anda Birleşmiş Milletler'den (BM) tam bir tanıma almayı beklemediğini söyledi. Tatar, bunun gerçekçi olmadığını belirterek, "Durum henüz o noktada değil" dedi.
TatarBM'nin Kuzey Kıbrıs'ı tanıması konusunda, "Bu gerçekçi değil. Bunu şimdi bekleyemem çünkü durum henüz o noktada değil" ifadelerini kullandı.
Tatar, "Ben egemen eşitlik istiyorum. Bunun kabul edilmesini istiyorum. Kabul edilmezse, Kıbrıs konusunu resmen görüşmek üzere müzakere masasına oturmaya hazırız. Yarın tanınma beklemiyorum, bu gerçekçi değil. Keşke bizi tanısalar, çünkü biz tam teşekküllü bir devletiz" açıklamasında bulundu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde, 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sadece Türkiye tarafından tanınıyor. Türkiye aynı zamanda ayrı devlet ve bölünmeyi yasaklayan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üç garantöründen biri konumunda da yer alıyor.

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