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Tatar: "Brexit, adadaki sorunu çözebilir"

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Daily Express'e konuşan Başbakan Ersin Tatar, İngiliz Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulunarak, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme destek vermesini istedi.
Tatar: "Brexit, adadaki sorunu çözebilir"

Daily Express'e konuşan Başbakan Ersin Tatar, İngiliz Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulunarak, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme destek vermesini istedi.

Gazetenin Politika Editörü Paul Maddock'un haberine göre, Başbakan Tatar, İngiltere Hükümetinin, İngiltere'de bulunan 300 bin Kıbrıslı Türk ve adanın kuzeyinde yaşayan 20 bin İngiliz vatandaşının yararlanması için direkt uçuşların hemen başlaması gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs müzakerelerinde yıllardır konuşulan federasyon formülünün meyvesini vermediğini de dile getiren Tatar, artık iki devletli çözüm için müzakere edilmesi gerektiğini belirterek "Gelecek için çalışmalıyız. Biz, iki devletli modelin bir çözüm için temel olacağını düşünüyoruz. Eğer bu yönde bir çözüme ulaşılırsa ve doğal gaz için ortak bir komite kurulursa biz de toplam toprak oranımızı yüzde 36'dan 30'a indirebiliriz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının, İngiliz politikasının elini rahatlattığını bunun da daha serbest kararlar verme anlamına geldiğini ifade eden Tatar, "İngiltere artık kararlarını AB üyesi olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs engellerine takılmadan alabilir. Bu da adada bir çözüm bulmamız için bize fırsat verebilir" diye konuştu.

Adadaki çözümün iki devletli olması gerektiğini savunan Tatar, "Federal çözüm başarısız oldu. Zaten zorla evlilik başarılı olmaz. Biz farklıyız. Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar Rumca. Biz Müslümanız onlar Hristiyan. Yeni jenerasyonlarımız birbirlerini tanımıyor. 1974'te 10 yaşında olan birisi şimdi 55 yaşındadır, torunları olmuştur. Biz ayrılmış durumdayız" dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının bir fırsat yarattığını ifade eden Tatar, "İngiltere, Kıbrıslı Türkleri rahatlatacak bazı adımlar atabilir. Eğer İngiltere'den direkt uçuşlar başlarsa hem turizm hem de ticaretimiz büyüyecek. Bugün İngiltere'de 300 bin Kıbrıslı Türk yaşamaktadır. Adada ise 20 bin İngiliz vatandaşı vardır. Eğer direkt uçuş olursa bu insanlar çok daha rahat şekilde yolculuk edebileceklerdir" diye konuştu.

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