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Tatar: “ BRT üzerinde önemle duruyoruz”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Tatar: “ BRT üzerinde önemle duruyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Partiden verilen bilgiye göre Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada,  UBP’nin her zaman BRT üzerinde önemle durduğunu, bundan sonra da durmaya devam edeceğini belirtti.

Tatar,  yasa yapılırken sendikanın görüşlerinin de alınmasının şart olduğunu kaydetti.

BAY-SEN yetkililerinin de kabulde, BRTK yasası konusunda UBP’den destek istediği belirtildi.

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