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Tatar: BRTK arkasına 100 yataklı pandemi hastanesi yapıyoruz

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Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yenilenen ve yapımı tamamlanmak üzere olan servislerde incelemede bulundu.
Tatar: BRTK arkasına 100 yataklı pandemi hastanesi yapıyoruz

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yenilenen ve yapımı tamamlanmak üzere olan servislerde incelemede bulundu.

Endoskopi Bölümünü gezen Tatar ve Pilli burada Hastane Başhekimi Adil Özyılkan’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Pilli burada yaptığı açıklamada, sağlık altyapısına sürekli yatırım yaptıklarını belirtti.
Pilli, amaçlarının halkın güvenebileceği bir sağlık sistemi yaratmak olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da halkın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, en kısa sürede Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun arkasındaki alana 100 yataklı pandemi hastanesi yapılacağını söyledi.

Tatar, İngiltere’den ülkeye gelecek KKTC vatandaşlarına yönelik yeni uygulamayı da değerlendirdi.

Ersin Tatar, İngiltere’den KKTC’ye PCR testi ve ardından bir hafta evde kalınacağına dair imzalanacak taahhüt ile gelinebileceğini kaydetti.

Pandemiye karşı mücadelenin büyük olduğunu ifade eden Tatar, “Bu başarı bizim gurur kaynağımızdır” dedi.
Sağlık Bakanı Pilli de İngiltere’den gelecek olan KKTC vatandaşlarının evlerinde kalacakları bir haftalık sürede ilçe emniyet mensupları tarafından denetlenecekleri uyarısında bulundu.
Yeni Gögüs Hastalıkları servisinde de incelemelerde bulunan Tatar ve Pilli, servisin açılma aşamasında olduğunu belirttiler.
Sağlık Bakanı Pilli, yeni Gögüs Hastalıkları servisinin çok önemli bir proje olduğunu dile getirirken, bu proje ile karantina bölümü ile diğer hastaların bölümlerinin ayrı noktalarda olacağını kaydetti.
Başbakan Tatar da, 50 yataklı tam donanımlı yeni göğüs hastalıkları servisinin önümüzdeki hafta hizmete gireceğini müjdeledi.
Halkın rahat olmasını isteyen Tatar, önümüzdeki günlerde 40 yataklı ayaktan tanı merkezinin de tam kapasiteli pandemi kliniğine dönüştürüleceğini belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Pilli ziyaretleri sırasında, geçtiğimiz aylarda çıkan yangından etkilenen sağlık raporları bölümünü yenileyen iş insanı Halil Falyalı’nın eşi ile de biraya geldi.
Özge Taşker Falyalı’ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi veren Pilli, Falyalı ailesinin pandemi döneminde de sağlığa önemli katkılar yaptığını hatırlattı.

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