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Tatar Brüksel Yolcusu, Bugün Adadan Ayrılacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yarın (25 Haziran Cuma) Brüksel’de bir araya gelecek.
Tatar Brüksel Yolcusu, Bugün Adadan Ayrılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yarın (25 Haziran Cuma) Brüksel’de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel’e gitmek üzere bugün saat 9.30’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrılacak.

Tatar, saat 09.00’da ise Ercan’da basın açıklaması yapacak.

Açıklama BRT’den canlı verilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Brüksel ziyaretinde Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak eşlik edecek. 

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