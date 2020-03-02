Tatar: Bu abartı niye? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz

Tasarı ile ilgili görüşmeye geçilmeden önce Başbakan Tatar konuşma yaptı.

Tasarı ile ilgili görüşmeye geçilmeden önce Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşma yaptı.

Cuma gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangına değinen Tatar, “O gün hastanede bulunanlara ve tahliyeleri gerçekleştirilenlere teşekkür ediyorum. Süratli ve soğukkanlı şekilde hareket edildi. Daha fazla kayıplar olabilirdi” dedi.

Özel ve devlet hastanelerinin iş birliği içinde hareket ettiğini belirten Tatar, sabah hastaneyi ziyaret ettiğini söyledi.

Hastanenin Map Free şirketi tarafından sigortalı olduğunu söyleyen Tatar, firma yetkilisiyle de görüştüğünü, kendisine sigorta işlemlerinde sıkıntı olmadığını, hasarların tespitinden sonra gereğinin yapılacağını söylediğini belirtti.

Tatar, sınır kapıları ile ilgili de konuştu, Rum yönetiminin tek taraflı kararını eleştirdi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin de Cumhurbaşkanı’nın bundan haberi olmadığını belirten Tatar, “Kendi zihniyetlerini bize empoze etmeye çalışıyorlar. Bunu dünya da görüyor. Karşı taraftaki zihniyet bu… Bize zarar verme” dedi.

Tatar: Gerekli tedbirler alınıyor. Bu abartı niye?

KKTC’de koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan iki hastanın test sonuçlarının negatif çıktığını belirten Tatar, “Bu konu o kadar abartılıyor ki dünya ekonomisi de etkileniyor. Gerekli tedbirler alınıyor. Bu abartı niye? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Yaptıkları yanlış. Buna tepki göstermek en doğal hakkımızdır. Anastasiadis, Akıncı’ya da hakaret etti, onu adam yerine koymadı. ‘Ben böyle bir karar alıyorum sen ne diyorsun’ demedi. Sayın Akıncı da bizim gibi bu konuyu radyodan duydu” ifadelerini kullandı.

Rumların bu girişimin Yeşil Hat Tüzüğü’ne de aykırı olduğunu kaydeden Başbakan, “Hükümet olarak bunu AB’ye de diğer yetkililere de duyurmak zorundayız. Bu karar, hem Türk tarafını rahatsız etmek, hem ‘kuzeyde virüs olabilir’ diyerek turizme darbe vurmak hem de ekonomiyi etkilemek için alındı…” dedi.

Tatar, Cumartesi gün Lokmacı sınır kapısında yapılan eyleme işaret ederek, Rum polisinin aralarında Kıbrıslı bir Türkün de olduğu Rum eylemcileri tartakladığını söyledi.