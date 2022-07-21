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Tatar: Bu, açıkça işlenen bir insanlık suçudur

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Alaminyo Şehitleri’ni andı…
Tatar: Bu, açıkça işlenen bir insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Alaminyo Şehitleri’nin şehit edilişlerinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkını imha etmek ve Enosis’i gerçekleştirmek hedefiyle Akritas Planı doğrultusunda Rum-Yunan ikilisinin başlattığı silahlı saldırılar beraberinde iç çekişmelerin de yaşanmasını tetiklemiş; 15 Temmuz 1974’te, faşist askerî Yunan cuntası ve Kıbrıs’taki Rum iş birlikçileri, Kıbrıs’a darbe gerçekleştirerek tüm Kıbrıs Türk halkının varlığını yok etmeye koyulmuştur” dedi…

Yunanistan’daki askerî cunta yönetimi ile EOKA milislerinin, 15 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirdiği faşist darbe Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etme hedefinin Anavatan Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı gerçekleştirdiği barış harekâtı ile son bulduğunu kaydeden Tatar, Türk askerinin ulaşamadığı noktalarda ise Yunanistan’daki askerî cunta yönetimi ile EOKA milislerinin işlediği insanlık suçlarının en acılarından birinin Alaminyo’da yaşandığını anımsattı…

Tatar, “Burada, masum sivillere yönelik gerçekleşen katliamda yaşı 6 ile 80 arasında değişen insanlarımız katledilmiştir. Bu, açıkça işlenen bir insanlık suçudur, vahşettir” vurgusu yaptı…

Alaminyo’nun yanı sıra; Taşkent, Atlılar, Muratağa ve Sandallar katliamları ile Limasol, Baf ve diğer bölgelerde yaşananların; Rum barbarlığı, vahşeti ve mezaliminin en büyük kanıtı olduğuna işaret eden Tatar, “Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyun. Uğruna şehit düştüğünüz kutsal değerler ile emanetlerinizi ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz” dedi…

Tatar, yıllar yılı yaşatılan mezalim, işlenen insanlık suçları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının Kıbrıs Türkleri’nin kırmızı çizgisi olduğuna işaret eden Tatar, Anavatan Türkiye’ye daha sıkı sarılıp yola devam edeceklerini söyledi…

Tatar, “Değerli halkımızın, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs konusuna ilişkin yürüttüğümüz ortak siyasete verdiği destek, en büyük güvencemiz ve gücümüzdür. Kıbrıs Türk halkının can ve kan pahasına kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, sahip olduğu özgürlüğü ile egemenliğini korumak ve bu uğurda mücadele etmenin, hepimizin en kutsal ödevi olduğunun altını çizerken; tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı iletiyorum” dedi…

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