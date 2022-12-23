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Tatar: Bu acıları ne unuttuk, ne unutacağız ne de unutturacağız

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Milli Mücadele yıllarında, Larnaka sancağına bağlı yerleşim birimlerinde şehit düşenler bugün düzenlenen törenle anıldı.
Tatar: Bu acıları ne unuttuk, ne unutacağız ne de unutturacağız

İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer alan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bölge okulları, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı.

Tören, çelenklerin anıta konulması ile başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören bölge okul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı törende yaptığı konuşmada Rumların Akritas Planı’nı uygulamak, Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak için adada katliamlar yaptığını anlatarak, “İşte böylesi hareketlere karşı kendisini savunan, direnebilen, dünyada örneği pek az rastlanan bir mukavemetçi ruhla devletimizi kurduk ve yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok zor şartlar altında, bedeller ödenerek, şehitler verilerek kurulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı , “Bu şehitlerin her zaman müstesna hayalleri bizlerin kalplerinin en sıcak yerinde var olacaktır. Onları her zaman rahmetle anıyoruz. Şehit ailelerini her zaman en iyi dileklerle kucaklıyoruz. Onların acıları hepimizin acılarıdır. Bu acıları ne unuttuk, ne unutacağız ne de unutturacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı, her devlette olduğu gibi KKTC’nin de bir takım sıkıntı ve sorunlarının olduğunu dile getirerek, söz konusu sıkıntı ve sorunların aşılmasında birlik, beraberlik ve anlayışa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Konuşmasında törende bulunan öğrencilere de seslenen Cumhurbaşkanı, geçmişte yaşananların çok iyi şekilde bilinmesi ve geleceğe ona göre yön verilmesi gerektiğin belirtti.

Kıbrıs konusunda Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile yeni bir siyaset yürüttüklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı , “Bu siyasette, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır” dedi.

Devlet sahibi olmayan halkların kaybolmaya mahkum olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, bunun değerinin çok iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Karşı unsurların yani Rum Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkına zulüm ve engelleme yapmak için her türlü plan ve programı yürüttüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı , “Bunun için bizim Anavatan Türkiye’nin desteğine garantörlüğüne ve caydırıcı güç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada’da varlığına mutlak surette ihtiyacımız vardır” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın artık KKTC’nin tanınma zamanının geldiğini ifade ettiğini ve bu yönde önemli adımlar atıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı, KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak bulunmasının önemli bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, aşama aşama KKTC’nin kendini tanıtarak kabul ettirdiğine işaret ederek, her şart ve koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olan Türkiye idareci ve yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.Tatar’ın konuşmasının ardından tören şehitler için dua okunmasıyla son buldu.

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