Tatar: Bu Adada Verdiğimiz Mücadelede Kadınların Başarıları İle Gurur Duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerinin derlendiği belgesel dizisi kapsamında Zalihe Bundak’ın yaşamını içeren belgesel gösterimini izledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Girne Üniversitesi’nde yer alan belgesel gösterimi öncesi konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Ramadan Cemil ailesinin katkılarıyla KÖDER’in derlediği belgesel dizisi kapsamında Havva Ramadan Cemil ve Perihan Aziz gibi isimlere yer verildiğini, bu başarılı çalışmalar yanında şimdi de Zalihe Bundak için hazırlanan belgeselden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

“KADINLARIN BAŞARILARI İLE GURUR DUYUYORUZ”

Seçilen değerli ve örnek kadınların, toplumun geçmişinde iz bırakan ve öncülük eden isimler olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, adada verilen siyasi ve toplumsal mücadelede kadınların başarıları ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, öğretmenlerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğuna işaret ederek, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının, önemine ve bu doğrultuda yapılan çalışmalara değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kadınları siaysette de daha fazla görme temennisinde bulundu.

Televizyondan okuma yazmayı öğrenen Zalihe Bundak’ın 6 evlat yetiştiren örnek bir anne olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, merhumeye Allah’tan rahmet diledi.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna’da beklenmedik bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz, KKTC’de Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde bağımsız ve güvenli bir yaşam sürüyoruz ve bunun ne kadar kıymetli olduğunu böyle zamanlarda tekrar hatırlıyoruz” dedi.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen de, KÖDER’in hayata değer katan Kıbrıs Türk kadınlarının öykülerini araştırmak ve iz bırakan değerleri ölümsüzleştirerek geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmak ve gençlere tanıtmak amacıyla kurulduğunu belirtti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.