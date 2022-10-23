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Tatar: Bu etkinlik, KKTC’de sosyal hayatın ne kadar geliştiğinin bir göstergesidir

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Cumhurbaşkanı Tatar, 10. Lefkoşa Maratonu’na katıldı; “Bu etkinlik, KKTC’de sosyal hayatın ne kadar geliştiğinin bir göstergesidir”
Tatar: Bu etkinlik, KKTC’de sosyal hayatın ne kadar geliştiğinin bir göstergesidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İyi ki’lerimiz İçin” sloganıyla koşulan, 10. Lefkoşa Maratonu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yaptığı konuşmada, Lefkoşa maratonuna katılan herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu etkinliğin KKTC’de sosyal hayatın ne kadar geliştiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada verilen mesajın kardeşlik, dayanışma, sağlık ve çevre ile ilgili olduğunu vurgulayarak katkı koyan herkese teşekkür etti.

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