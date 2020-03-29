Tatar: bu pazar gününde evinizde aileniz ile hoş vakitler geçirmenizi dilerim

Değerli kardeşlerim..

bu kritik süreci birlik ve beraberliğimizi koruyarak aşacağımıza inancım tamdır.. Korona salgınını en az zarar ve bulaşla atlatmamız için gerekli tedbirler alınırken evde kalmaya devam edelim, temastan uzak duralım.. sağlığımızı koruyalım, bu süreci atlatınca ekonomik gücümüzü en kısa sürede yine toparlayabileceğiz.. ama en önemlisi SAĞLIĞIMIZ.. bu pazar gününde evinizde aileniz ile hoş vakitler geçirmenizi dilerim