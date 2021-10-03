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Tatar, bu sabah Eskişehir’e doğru hareket etti...

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Eskişehir'de akademik yıl açılışında ilk dersi Ersin Tatar verecek
Tatar, bu sabah Eskişehir’e doğru hareket etti...

Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde akademik yılın ilk açılış dersini verecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Eskişehir’e doğru hareket etti.

Adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, aldığı davet üzerine gerçekleştireceği ve “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Adada Varoluş Mücadelesi” konulu akademik yılın ilk açılış dersinin 4 Ekim Pazartesi günü gerçekleşeceğini belirtti.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Fahri Doktora Unvanı da tevcih edilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay yolcu etti.

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