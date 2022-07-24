Tatar: Bu Saygısızlık Affedilemez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Devlet Piyangosu hakkında açıklama yaptı

Açıklama şöyle:

Erenköy Direnişi’ni anmak için Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletlerinde terörist EOKA’cıların fotoğraflarının kullanılması affedilemez.

“Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türk halkını yok etmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırıları adanın dört bir yanında devam ederken, Rum saldırılarının ana hedeflerden biri de Girne dağlarında Mücahitlerimizin kontrolünde bulunan bölgeleri ele geçirmekti.

Bu hedef doğrultusunda Göçeri köyünün üzerinde stratejik bir bölgede bulunan ve Mücahitlerimiz tarafından mevzi olarak kullanılan bir bina 1964 yılının bayram günü sayıca çok üstün ve tam teçhizatlı Rum-Yunan askerleri ile EOKA milisleri tarafından hain bir saldırıya uğramış ve bu saldırıda Mücahitlerimiz şehit düşmüştü.

Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cılar söz konusu bina önünde ellerine geçirdikleri Türk bayrağı ile “zafer” fotoğrafları çektirirken, şehit düşen bir Mücahidimizin cesedini de askeri bir araca koyup, Rum köylerinde gezdirmişlerdi. Bunların yanı sıra Rum propaganda birimleri de söz konusu bina önünde çekilen fotoğrafları dünya basınına servis ederek “Kıbrıs’ta Türk direnişini yok ettik” şeklinde mesajlar veriyorlardı.

İşte, bunları unutmamız asla mümkün değildir ve görevimiz geçmişte yaşananları yetişen yeni nesillere aktarmak olmalıdır. Ama ne var ki, Çanakkale destanına eş olan şanlı Erenköy Direnişi’ni anmak amacıyla Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletlerinde, Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cıların çektirdiği fotoğrafları “Erenköy Mücahitleri” diye kullanmak, büyük bir gaflettir ve bu asla kabul edilemez.

Hiç kimse her nasıl olursa olsun Erenköy mücahitlerimizi, şanlı Erenköy direnişini, ulusal mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi küçük düşüremez. Bu kimsenin haddine değildir. Başbakan Ünal Üstel de yaptığı açıklamada sorumlular hakkında görevden alma dahil olmak üzere gereken yasal soruşturmanın yapılacağını ve kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini açıklamıştır.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasını takdirle karşılarken, bu menfur olay karşısında üzüntüm çok büyüktür ve sorumlular hakkında başlatılacak olan soruşturmanın yakın takipçisi olacağım.

Yapılması gereken bir diğer husus bundan sonra bu tür menfur olayların yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasıdır.”