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Tatar: Bu ülkede, eğitim alanında bir başarı vardır

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah yaptığı Lefke ziyareti çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) ziyaret ederek üniversite rektörü ve bir grup akademisyenle birlikte, eğitim ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Tatar: Bu ülkede, eğitim alanında bir başarı vardır

Konuşmasına, Lefke bölgesinde ve LAÜ'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar Lefke’nin, Adanın en güzide yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Tatar, LAÜ'nün, kuruluşundan bugüne kadar, bölgenin bir eğitim merkezi olmasını sağladığını belirterek, öğrencilerin LAÜ'de mutlu olduğunu, yürütülen çalışmalar neticesinde üniversitenin geliştiğini ve öğrenci sayısının arttığını ifade etti.

Ülke geneline bakıldığında, eğitimin dengeli bir şekilde geliştiğini, KKTC’nin bütün bölgeleriyle bir eğitim adası olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, eğitime ve özellikle öğrencilere çok büyük önem verildiğini kaydetti.

Üniversitelerde yabancı ülkelerden eğitim almak için gelen çok sayıda öğrenci olduğunu da dile getiren Tatar, hâlâ Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini ve bununla birlikte yaşanan sıkıntıların en kısa sürede aşılacağına olan inancını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini söyle sürdürdü:

“Bu ülkede, eğitim alanında bir başarı vardır. Öz güvenimizle her zaman KKTC’nin gelişmekte olduğunu belirtiyor, yeni politikamızdan da asla taviz vermeyeceğimizi her fırsatta söylüyoruz.

Kıbrıs’ta eğitime büyük yatırımlar yapılmıştır. Lefke bölgesi, havası, denizi, tarihi ve tarım ürünleriyle belki de dünyanın en güzel yerleşim yerlerinden biridir. Her fırsatta söylediğim gibi, KKTC bir Türk devletidir, Türk vatanıdır. Burada şehitlerimiz, ödediğimiz bedeller ve kahramanlıklarımız vardır. Evladını, KKTC’ye eğitim almak için gönderen ailelere teşekkür ediyorum. Öğrenciler, bu ülkede barış içinde, en iyi ve en doğal koşullarda eğitimini sürdürmektedir.”

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın üniversite için vermiş olduğu desteğin önemine işaret ederek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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