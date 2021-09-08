Tatar bugün geldi, yarın yeniden Türkiye yolcusu!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın ve Cuma günü İzmir’de Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılıyor.
Bu amaçla yarın sabah 06.45’te Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Cuma günü saat 16.15’te KKTC’de olacak. Sempozyumda Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar konuşma yapacak.
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