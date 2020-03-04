  • BIST 111.147
  • Altın 321,120
  • Dolar 6,1039
  • Euro 6,8194
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Tatar bugün Kayseri Üniversitesi’nde ‘Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü’ konulu konferans verecek

» »
Tatar bugün Kayseri Üniversitesi’nde ‘Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü’ konulu konferans verecek
Tatar bugün Kayseri Üniversitesi’nde ‘Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü’ konulu konferans verecek

Başbakan Ersin Tatar, Kayseri’de temaslarda bulunuyor.Tarihi Kayseri Kalesi’ni ziyaret eden Başbakan Tatar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Bahar Kalkanı Harekatı’na desteğini bir kez daha yineledi.
Tatar, Türkiye’ye yapılan saldırıları kınayarak, “önemli olan Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin bekasıdır” dedi.

“Bu coğrafyanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin selameti için, barış ve huzurumuz için Türkiye’nin güçlü olması lazım” diyen Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinerek, Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta 26 Nisan’da cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu hatırlattı ve “O da aday, ben de adayım. Dolayısıyla bütün bunları halk değerlendirecektir” dedi.

Başbakan Tatar, kendisinin siyasetinin her zaman Türkiye ile beraber hareket etmek, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde olmak olduğunu söyledi.

Tatar, “Türkiye her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında olduğunu, sadece 1974’te değil, ondan öncesinde de. Kıbrıs Türkü emperyalist güçlere karşı Rum, Yunan ikilisine karşı kahramanca bir diriliş mücadelesi verdi. Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur, bir daha Kayseri’den Türk milletine olan bağlığımızı ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Biz aynı milletin evlatları, aynı millet iki devlet.Bu anlayışla siyasetimizi yürütüyoruz. Bütün bu manevi değerlere, ulusal çıkarlarımıza önem veriyoruz. Kıbrıs’ta da onurlu bir yaşam mücadelesi veriyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri’de bulunan Başbakan Ersin Tatar onuruna dün akşam yemek verildi.

Radisson Blu Otel’deki yemeğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KKTC Mersin Konsolosu Zalihe Mendelli, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ve diğer yetkililer katıldı.

Başbakan Tatar bugün Kayseri Üniversitesi’nde “Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü” konulu konferans verecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı?04 Mart 2020 Çarşamba 10:07
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar04 Mart 2020 Çarşamba 08:30
  • İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi “Coronavirüs” gündemiyle toplandı03 Mart 2020 Salı 22:40
  • Atakan:Yeni çevre yolu, Lefkoşa-Hamitköy bölümü kısa sürede trafiğe açılabilir03 Mart 2020 Salı 22:35
  • İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi “Coronavirüs” Gündemiyle Üçüncü Toplantısını Yaptı03 Mart 2020 Salı 21:13
  • KTEV kompozisyon yarışması sonuçları açıklandı03 Mart 2020 Salı 19:37
  • Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart’ta Kitap Okuma Eylemi Ve Konser Düzenliyor03 Mart 2020 Salı 19:35
  • Arıklı: “Self Determinasyon” Hakkını Kullandıracağını Söyledi03 Mart 2020 Salı 19:33
  • Gaziveren’de yarın bazı mahallelere elektrik verilemeyecek03 Mart 2020 Salı 19:32
  • Başbakan Tatar Kayseri’de Temaslarda Bulunuyor03 Mart 2020 Salı 19:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti