Tatar bugün Kayseri Üniversitesi’nde ‘Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü’ konulu konferans verecek

Başbakan Ersin Tatar, Kayseri’de temaslarda bulunuyor.Tarihi Kayseri Kalesi’ni ziyaret eden Başbakan Tatar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Bahar Kalkanı Harekatı’na desteğini bir kez daha yineledi.

Tatar, Türkiye’ye yapılan saldırıları kınayarak, “önemli olan Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin bekasıdır” dedi.

“Bu coğrafyanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin selameti için, barış ve huzurumuz için Türkiye’nin güçlü olması lazım” diyen Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinerek, Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta 26 Nisan’da cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu hatırlattı ve “O da aday, ben de adayım. Dolayısıyla bütün bunları halk değerlendirecektir” dedi.

Başbakan Tatar, kendisinin siyasetinin her zaman Türkiye ile beraber hareket etmek, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde olmak olduğunu söyledi.

Tatar, “Türkiye her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında olduğunu, sadece 1974’te değil, ondan öncesinde de. Kıbrıs Türkü emperyalist güçlere karşı Rum, Yunan ikilisine karşı kahramanca bir diriliş mücadelesi verdi. Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur, bir daha Kayseri’den Türk milletine olan bağlığımızı ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Biz aynı milletin evlatları, aynı millet iki devlet.Bu anlayışla siyasetimizi yürütüyoruz. Bütün bu manevi değerlere, ulusal çıkarlarımıza önem veriyoruz. Kıbrıs’ta da onurlu bir yaşam mücadelesi veriyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri’de bulunan Başbakan Ersin Tatar onuruna dün akşam yemek verildi.

Radisson Blu Otel’deki yemeğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KKTC Mersin Konsolosu Zalihe Mendelli, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ve diğer yetkililer katıldı.

Başbakan Tatar bugün Kayseri Üniversitesi’nde “Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü” konulu konferans verecek.