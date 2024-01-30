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Tatar, bugün Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı bugün saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek.
Tatar, bugün Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul edecek.

Tatar-Holguín görüşmesi, bugün saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı'nda yer alacak.

Holguín, Cumhurbaşkanı ile görüşmesi öncesinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.

BMGS Antonio Guterres tarafından Kıbrıs Şahsi Temsilci görevine atanmasının ardından Kolombiyalı diplomat, adada iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ortak zemin arayışında bulunmak üzere adaya ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

Kıbrıs’taki BM’den yapılan açıklamaya göre Holguín, adadaki temasları kapsamında, liderlerin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Holguín, dün, BM kontrolündeki ara bölgede bulunan karargâhı ziyaret ederek, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ile görüşmüştü.

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