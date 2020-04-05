Tatar: Bugünkü seyir devam ederse mayıs ayından itibaren bazı yerlerin açılması yoluna gidilebilir

Başbakan Ersin Tatar, “ Covid-19’la mücadelede başarılı bir gidişat olduğunu, kötüleşme olduğu için değil süreci mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Covid-19’la mücadele konseyinin de görüşleri ışığında Bakanlar Kurulu kararı ile bazı ek önlemleri gündeme getirdiklerini” söyledi.

Başbakan Tatar, “bu çerçevede bu gece yarısından itibaren çok önemli bir gerekçesi olmayanların ilçeler arası seyahatinin mümkün olmayacağını, Alsancak ile Lapta bölgesine giriş çıkışların polis kontrolünde sağlanacağını” anımsattı.

Başbakan Tatar, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Bir soru üzerine uzmanların kendisine Covid-19’la mücadelede ortaya çıkan vakaların stabil bir gidişi olduğunu söylemekte olduğunu” anlatan Başbakan Tatar şunları kaydetti:

“ İyileşenler hastaneden çıkıyor, evde gözetim altında olmaya devam ediyor. Halkımızın desteği, duyarlılığı, sağlık çalışanları başta olmak üzere ilgili herkesin gayreti ile bu işi başaracak, güzel günlere kavuşacağız. Maalesef alınan kararlara uymayanlar yüzünden bazı ek önlemler almak durumunda kalıyoruz. Ama şunu da belirteyim ki polisimiz sorumsuzluk yapanları, kurallara uymayanları bulmakta ve kendilerine dava okumaktadır”.

“ HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Başbakan Tatar, “Sıkı tedbirlere uyulması, bugünkü seyrin devam etmesi halinde yine ilgili sağlık kurullarının ve konseyin görüşleri alınarak Mayıs ayından itibaren bazı yerlerin açılması yoluna gidilebileceğini de ifade etti

Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tüm dünyanın söylediğine ben de katılıyorum. İlk önce sağlık dedik. Şimdi o noktada her şey kontrol altındadır diye düşünüyorum . Ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sağlık hizmetlerimizi, ekonomik yapımızı, istihdam koşullarımızı, çalışma şekillerimizi, eğitimimizi, üretimimizi, tüm sektörlerimizi yeninden ele almamız gerekmektedir. KKTC turizm ve yüksek öğrenim sektörleri ağırlıklı bir ekonomik yapıya sahiptir. Belki de buna ilaç sanayiini de eklemek durumundayız.”

“BİZ SOSYAL BİR DEVLETİZ”

Tatar ekonomik duruma da değinerek , sosyal devlet anlayışı ile hareket ettiklerini belirtti ve “benim karnım tok olsun, komşum aç olabilir anlayışını asla kabul edemeyiz. Bu süreç kar etme süreci değildir, ayakta kalma dönemidir. Bunu istismar edenler hakkında Ticaret Dairemiz gereğini yapacaktır, yapmalıdır. Zaten vatandaş da bunları affetmeyecektir” dedi.

Başbakan Tatar, “ KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı özel sektör çalışanlarına imkanlar ölçüsünde katkı sağlanacağını en baştan bu yana söylediklerini, üçüncü ülke vatandaşlarına ise kaç kişinin gittiği, kaç kişinin burada kaldığı belli olduktan sonra nasıl bir katkı yapılacağına karar vereceklerini açıkladığını” kaydetti ve “ bu çalışmalar halen devam ediyor. Kısa süre sonra kamuoyumuzla yapılacak katkılar paylaşılacaktır” diye konuştu.

“TÜRKİYE KENDİSİNDE OLANI BİZE DE VERİYOR”

Ersin Tatar, Anavatan Türkiye’nin bu zor süreçte de her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında olduğunu ifade etti ve “Türkiye kendisinde olanı bize de veriyor. Ekonomik heyetler arası görüşmeler sürüyor. Biz kendi önlemlerimizi aldık, yapabileceklerimizi yapıyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye’nin de katkıları ile sıkıntılarımızı geride bırakacağız” ifadesini kullandı..

“ HERKESİN GÖRÜŞLERİNE AÇIĞIZ”

Ersin Tatar herksin görüşlerine değer verdiklerini, açık olduklarını da söyledi.

Geçen hafta sonunda Toplumdu Demokrasi Partisi (TDP) Başkan ve heyeti ile görüştüğünü hatırlatan Tatar girilmekte olan hafta içinde de diğer parti başkan ve heyetleri ile alınan ve alınması gereken kararlarla ilgili ayrı ayrı toplantılar yapacağını da açıkladı.