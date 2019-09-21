Tatar: "Burcu'nun açıklaması ve benzer yorumlar maksatlıdır"

Başbakan Ersin Tatar, yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, kendisinin Türkiye’deki basın toplantısında yaptığı açıklamaları çarpıttığını ve buna bağlı çeşitli yorumların anlamsız ve maksatlı olduğunu söyledi.

Tatar, Ankara’da önemli temaslar gerçekleştirdiklerini bunun yanında yaptığı açıklamaların Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” olarak algılanıp yorumlanmasının “gereksiz” olduğunu aktardı.

Tatar’ın açıklaması şu şekilde:

“Ankara’da çok önemli temaslarım oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaretim ve yaptığımız açıklamalar ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün para akışının gerçekleşmesi ile yürürlüğe girmiş olması, Barolar Birliği’nde Kıbrıs’ta Son Söz adlı konferansa, Gazeteciler Birliğinde sohbet toplantısına ve KKTC Turizm Etkinliğine katılarak bugün öğleden sonra 16:00 uçağı ile KKTC’ye dönmüş olacağım. Gazeteciler Birliğinde size ilettiğim sohbette kullandığım bir cümleyi bambaşka yerlere çekip güya ben Sayın Cumhurbaşkanına yönelik ağır eleştiri/üslup/hakaret etmişim diye Sözcüsü Burcu’nun basın açıklaması ve buna bağlı çeşitli yorumlar gerçekten anlamsız ve maksatlıdır. Takdir sizlerindir...”