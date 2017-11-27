Tatar: “Bütçenin geçmesi sanıldığı kadar zaman almayacak”

Konuyla ilgili TAK’a konuşan Tatar, seçim kararı nedeniyle bütçenin gecikmeli olarak, yeni hükümetin kurulmasının ardından geçeceğini ancak sıfırdan bir bütçe hazırlanması gerekmeyeceğini dile getirdi.
“Bütçenin geçmesi sanıldığı kadar zaman almaz çünkü hazırdır.” diyen Tatar, yeni hükümetin hazırlanmış olan bütçede değişiklikler yapmasının beklenebileceğini ancak bu değişiklerin kısa sürede tamamlanabileceğini kaydetti.
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