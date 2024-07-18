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Tatar: Can Azerbaycan her zaman bizim için müstesna yerini koruyacaktır

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Can Azerbaycan her zaman bizim için müstesna yerini koruyacaktır” dedi.
Tatar: Can Azerbaycan her zaman bizim için müstesna yerini koruyacaktır

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Azerbaycan Zafer Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sevinç Oruçeva ve şehit çocuklarını kabul etti.

Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Hepiniz hoş geldiniz” diyerek, Azerbaycan ile olan ilişkilerin son zamanlarda geliştirilmesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatları ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile önemli bir noktaya gelindiğini ifade etti.

“Bir millet üç devlet” olarak Türk birliğinin güçlenmesi için Türk devletleri arasındaki yakınlaşma, ticari ve siyasi ilişkilerin gelişmesinin küreselleşen dünyada daha da önemli hale geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle gençlerin birbirlerini tanımaları ve yakınlaşmalarının bağları güçlendirme bakımından önemli rol oynadığını kaydetti.

“Şehitleri ne unuturuz ne unuttururuz”

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Tatar, şöyle konuştu:

“44 günlük Karabağ savaşında hep sizlerin duacısıydık. Anne, babalarınızın, yakınlarınızın şehit düşmesi hepimizin üzüntüsüdür. Topraklar azat edilirken şehit düşenler en kıdemli erdeme ulaşmışlardır. Şehitleri ne unuturuz ne unuttururuz. Onlar şehit düşerken vatan toprağı kazandırmışlardır. Azat edilen topraklarda Azerbaycan daha da güçlenmiştir. Can Azerbaycan her zaman bizim için müstesna yerini koruyacaktır. Kıbrıs’ta da çok şehitler verdik. Milletimiz şehitlerin isimlerini asla unutmaz ve unutturmaz. Şehitler her zaman yüreğimizde yaşıyor olacaktır.”

Azerbaycan Zafer Şehit Aileleri Derneği’nin çalışmalarının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, derneklerin, karşılıklı iş birliğinin, ülkeler arası dostlukların pekişmesine hizmet edeceğini belirtti. Karabağ zaferinin milli tarihte yerini aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri yad etti.

Azerbaycan Zafer Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sevinç Oruçeva’nın liderliğinde ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşinin desteğiyle, böyle anlamlı bir derneğin yaptığı temasların bağların güçlenmesi bakımından önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk birliğinin daha başarılı olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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