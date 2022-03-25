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Tatar: Çanakkale Ruhunun Ne Olduğunu En İyi Bilenlerdeniz

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Tatar: Çanakkale Ruhunun Ne Olduğunu En İyi Bilenlerdeniz
Tatar: Çanakkale Ruhunun Ne Olduğunu En İyi Bilenlerdeniz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu başkanı ve Çanakkale’den gelen Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) heyetini kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün Kıbrıs’ta milli bir mesele olarak ifade edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale’deki kahramanlıkların asla unutulmayacağını belirtti.  

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Kıbrıs Türkü’nün de bu kahramanlıklardan ilham aldığını söyleyerek verilen mücadeleyle bağımsızlığa kavuşulduğunu dile getirdi.

Anadolu insanı ile aralarında, geçmişten gelen gönül bağının olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Çanakkale ruhunun ne olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Kıbrıs Türkü, büyük mücadeleler sonucunda KKTC’yi kurmuştur. Anavatan Türkiye’nin desteği ile bu coğrafyadaki varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yapılan bu çalışmalar, çocuklarımızın ve gençlerimizin örf ve adetlerimizi öğrenmesine yardımcı olacak ve bizi daha çok birbirimize bağlayacaktır.”

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