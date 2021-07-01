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Tatar-Çavuşoğlu görüşmesi tamamlandı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmesi tamamlandı.
Tatar-Çavuşoğlu görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmesi tamamlandı.

Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmeye Başbakan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başceri, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun da katıldı .

Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu saat 15.00’te ortak basın açıklaması yapacak.

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