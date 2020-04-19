Tatar: "Çavuşoğlu'nu polise ben şikayet ettim, adam beni tımarhanede bir deli ilan etti"

Başbakan Ersin Tatar, Senih Çavuşoğlu'nu kendisinin polise şikayet ettiğini açıkladı, "Onun beni deli ilan etme hakkı yoktur" dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Havadis TV'de yaptığı açıklamasında, Çavuşoğlu'nu kendisinin polise şikayet ettiğini belirtti:

"Adam beni tımarhanede bir deli ilan etti. Bir memleketin başbakanına... Evet, polise ben şikayet ettim. Onun beni deli ilan etme hakkı yoktur."

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu'nun kolaj çalışması polislik oldu.

Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir Tv programında Çavuşoğlu tarafından yapılan çalışmayı "ahlaksızca" olarak tanımladı.

Uzun yıllardır grafik foto-montaj çalışmaları ile gündeme dair eleştirilen getiren Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, yaptığı bir çalışmadan dolayı ilk kez polise şikayet edildiğini açıkladı.

DAÜ Görsel İletişim Bölüm Başkanı da olan Prof. Senih Çavuşoğlu yaptığı açıklamada ; "Grafik ve mizah hayatımda ilk kez bir sosyal medya paylaşımım ciddi ciddi polise şikayet edildi. Bugün şikayet üzerine ifade için polise çağrıldım. Şikayetçi kraliçe değil, bir başka baş siyasetçi. Olayla ilgili gelişmeler hakkında sizleri kesinlikle bilgisiz bırakmayacağım. Şimdilik bu kadar çünkü Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmini tekrar izlemek istiyorum. İyi akşamlar, herkes bu süreçte beden ve akıl sağlığına çok dikkat etsin lütfen." dedi.

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Prof. Çavuşoğlu'nuın Polislik olan kolaj çalışması;