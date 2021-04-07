Tatar Cenevre öncesi bilgilendirme toplantılarına devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol’un açıklaması:
Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayrıresmi toplantısına yönelik hazılık çalışmaları kapsamında Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantıları kapsamında bu gün saat 15.30’da geçmiş dönem Dışişleri Bakanlarımız’dan Vedat Çelik, Atay Ahmet Raşit ve Turgay Avcı ile görüşecektir. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde bu bağlamdaki toplantılarına diğer geçmiş dönem Dışişleri Bakanlarımızla devam edecektir.
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