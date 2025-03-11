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Tatar: Cenevre'de bu sorunları aktaracağım

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Çukurovalılar Derneği Yönetim Kurulunu kabul etti.
Tatar: Cenevre'de bu sorunları aktaracağım

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile işbirliği içerisinde devam ettirdiği ilişkilere değinerek, Türkiye'nin bir çok bölgesinde farklı kurum kuruluşla çalışmalar yürüttüğünü ve bu çabaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı. 

Dünyada yaşanan olumsuz gelişmelere bakıldığında Anavatan Türkiye'nin, garantör ülke olarak güçlü bir devlet, Akdenizde önemli bir bölge olduğunu söyleyen Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin desteği ile güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında bazı sıkıntılar olduğunu vurgulayan Tatar, Cenevre'de bu sorunları aktaracaklarını ifade etti. Tatar "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Kıbrıs'ta iki halk vardır, Kıbrıs Türk halkının asli unsurdur ve özden gelen egemenlik hakkı vardır" dedi.

Barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamak istediklerinin altını çizen Tatar, Anavatan Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığının devamı ile devletten devlete bir antlaşmanın olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, komşuluk ilişkileri içerisinde iki halkın işbirliğine dayalı iki devletli bir çözüm modelinin savunucu olduğunu ifade ederek, 60 yıldır adada iki ayrı devlet olduğunu ve bu coğrafyada aksinin düşünülemeyeceğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cenevre yer alacak görüşmelere katılmasının Kıbrıs Türk halkı için olumlu bir adım olduğunu söyleyen Tatar, bu adımın ellerini güçlendirecek büyük bir destek niteliğinde olduğunu belirtti.

Tatar, bölgede küresel güç olan ve Kıbrıs Türk halkına güç veren Türkiye Cumhuriyeti'nin, iki devletli yeni siyasetin en büyük destekçisi olduğunu belirtti.

İki devletli siyasetin Kıbrıs Türk halkının geleceği için umut niteliğinde olduğunu söyleyen Tatar, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşamak istediklerini bunun en doğal hakları olduğunu kaydetti.

Kıbrıs'ta bir antlaşma olana kadar işbirliği içerisinde iki halkın yararına olacak çalışmalara Kıbrıs Türk halkı olarak tam destek verdiklerini belirten Tatar, 12 Teknik Komite olduğunu bu kapsamda işbirliği içerisinde çalışmalar yürütebilmek adına mücadele verildiğini ifade etti. 

-Kurt

 Çukurovalılar Derneği Başkanı Sabahattin Kurt ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın savunduğu iki devletli siyaseti desteklediklerini ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk devletinin yanında olduklarını vurguladı.

 

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