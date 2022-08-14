  • BIST 2.864,25
  • Altın 1038.865
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.392
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Tatar: Çevre ve doğamızın korunması, adamızın güzelliklerini gelecek nesillere aktarabilmemiz için gösterilen duyarlılık son derece önemli

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, Lapta Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün düzenlediği ve özel gereksinimli birey ve çocukların katılımıyla Karşıyaka’da gerçekleşen 3. Caretta Caretta Şenliği’ne
Tatar: Çevre ve doğamızın korunması, adamızın güzelliklerini gelecek nesillere aktarabilmemiz için gösterilen duyarlılık son derece önemli

katıldı.

Engelli çocuk ve bireylerin yavru kaplumbağaların denize ulaşımlarına tanıklık ettiği etkinlikte, kaplumbağa yuvalarının tespiti ve korumaya alınması ile ilgili bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, büyük zaman ve emek harcanarak gerçekleşen bu duyarlılıktan dolayı memnuniyetini ifade ederek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yer alan adamızın güzelliklerini korumak adına yapılan çalışmaların önemine işaret ederek birlik içinde bu çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı, KKTC’nin turizm adası olarak çevre ve doğanın korunmasında ve güzellikleri gelecek nesillere aktarmada duyarlılığı içinde olunmasının önemini dile getirdi.

Özel gereksinimli çocukların etkinliğe katıldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in girişimleriyle özel gereksinimli bireylerin önlerindeki engelleri kaldırmak için kurulan temasların ve çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alaniçi'nde yangın14 Ağustos 2022 Pazar 12:32
  • Gazimağusa'da kayıp aranıyor14 Ağustos 2022 Pazar 12:27
  • Kayıp şahıs ölü bulundu14 Ağustos 2022 Pazar 12:23
  • Töre, Aşure Lokması etkinliğinde konuştu14 Ağustos 2022 Pazar 11:51
  • Son Dakika Haberi: Lefkoşa İskele yolunda feci kaza!14 Ağustos 2022 Pazar 10:54
  • 47 yaşında Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti14 Ağustos 2022 Pazar 10:49
  • Kayıp Şahıs (Gelişme) Ani ve Gayri Tabii ÖlümKayıp Şahıs (Gelişme) Ani ve Gayri Tabii Ölüm14 Ağustos 2022 Pazar 10:47
  • Tatar: Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz.14 Ağustos 2022 Pazar 09:38
  • 68 yaşındaki İsmet Ertaç hayata gözlerini yumdu14 Ağustos 2022 Pazar 09:35
  • Nöbetçi Eczaneler (14 Ağustos 2022)14 Ağustos 2022 Pazar 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti