Tatar: Çevre ve doğamızın korunması, adamızın güzelliklerini gelecek nesillere aktarabilmemiz için gösterilen duyarlılık son derece önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, Lapta Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün düzenlediği ve özel gereksinimli birey ve çocukların katılımıyla Karşıyaka’da gerçekleşen 3. Caretta Caretta Şenliği’ne

katıldı.

Engelli çocuk ve bireylerin yavru kaplumbağaların denize ulaşımlarına tanıklık ettiği etkinlikte, kaplumbağa yuvalarının tespiti ve korumaya alınması ile ilgili bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, büyük zaman ve emek harcanarak gerçekleşen bu duyarlılıktan dolayı memnuniyetini ifade ederek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yer alan adamızın güzelliklerini korumak adına yapılan çalışmaların önemine işaret ederek birlik içinde bu çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı, KKTC’nin turizm adası olarak çevre ve doğanın korunmasında ve güzellikleri gelecek nesillere aktarmada duyarlılığı içinde olunmasının önemini dile getirdi.

Özel gereksinimli çocukların etkinliğe katıldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in girişimleriyle özel gereksinimli bireylerin önlerindeki engelleri kaldırmak için kurulan temasların ve çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.