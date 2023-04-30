Tatar: Çiftçilerimizin ekonomiye katkısı küçümsenemez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk çiftçisinin teşkilatlanırken üstlendiği misyonun bugün Kıbrıs Türk Halkı’nın ayakta kalmasının temellerini oluşturmanın yanında, üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeği ile birlikte toprağına, üretimine ve en önemlisi geleceğine umutla bakmasına vesile olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 80. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yayımladığı mesaj şöyle;

“Kıbrıs Türk çiftçisinin teşkilatlanırken üstlendiği misyon, bugün Kıbrıs Türk Halkı’nın ayakta kalmasının temellerini oluşturmanın yanında, üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeği ile birlikte toprağına, üretimine ve en önemlisi geleceğine umutla bakmasına vesile olmuştur. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, 1 Mayıs 1943 yılında bundan tam 80 yıl önce, Rum çiftçileriyle 1 yıl önce ortak kurdukları birlikten ayrılmak zorunda kalarak, üreticilerimiz tarafından kurulmuştur. Kuruluş serüveni ise milli mücadelemizin filizlerinden en başta gelenlerindendi. İlk olarak 72 delege ve adanın her yanından oluşan 15 kişilik yönetim kurulu ile ülkemiz üreticilerinin geleceklerine umut tohumları atılmıştır. Zor şartlar altında alın teri döken çiftçilerin ekonomiye katkıları küçümsenemez. Bugün dünyayı saran salgın hastalıklar vesilesi ile bir kez daha tarımın ve tarımsal üretimin ne denli önemli olduğu, gün yüzüne çıkmıştır. Sadece ülkemizde değil, dünyamızda da Covid-19 öncesi ve sonrası diye milat sayılacak günler yaşadık. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından zirai ürünlerin tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, tarımsal ürünlerin arz güvenliği; çiftçimize ve tarım alanlarına sahip çıkmanın önemini bir kere daha hepimize hatırlatmıştır.

80. kuruluş yılı vesilesi ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşuna katkı koyan ilk icra heyeti başkanı Behçet Mirata’yı, genel sekreter M. Kemal Deniz’i, veznedar Ali Rauf’u, icra kurulu üyesi Bekir Naci’yi uzun yıllar genel başkanlık yapmış Hüseyin Gültekin’i anıyorum. Ayrıca Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin bu günlere gelmesinde emeği olan tüm yöneticilere ve üreticilerimize en içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.”