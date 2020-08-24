Tatar CNN Türk canlı yayınında:''Türkiye ile birlikte yaptığımız mücadelede sahip çıkıyoruz, hakkımızı istiyoruz”

Başbakan Ersin Tatar, Akdeniz’de doğal gazın var olduğunu bütün dünyanın bilmekte olduğunu belirterek, “önemli olan bunlara sahip çıkabilmektir. Türkiye ile birlikte yaptığımız mücadelede sahip çıkıyoruz, hakkımızı istiyoruz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Akdeniz’de doğal gazın var olduğunu bütün dünyanın bilmekte olduğunu belirterek, “önemli olan bunlara sahip çıkabilmektir. Türkiye ile birlikte yaptığımız mücadelede sahip çıkıyoruz, hakkımızı istiyoruz” dedi.

Başbakanı Ersin Tatar, Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervinin Akdeniz’deki etkisi ile ilgili değerlendirmelerini CNN Türk canlı yayınında anlattı.

Başbakan Tatar, “öyle bir durum oldu ki hukuk güçlünün yanındadır. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür” şeklinde konuşarak, Doğu Akdeniz’de zenginliklerin paylaşımında Akdeniz’e en uzun sahil şeridi olan Türkiye olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’a bakıldığında ise, KKTC’nin sahil şeridinin Güney Kıbrıs’a göre daha fazla olduğunu vurgulayan Tatar, “İster tanısınlar ister tanımasınlar” dedi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının hakkının nereden doğduğuyla ilgili konuşurken ise şunları dile getirdi:

“KKTC öncelikle bir devlettir. Bizim de uluslararası anlaşma yapma hakkımız vardır. Biz de bu anlaşmalarımızı Türkiye ile yapıyoruz.”

Bölgede haritanın bambaşka bir şekil aldığına dikkat çeken Ersin Tatar, Türkiye’nin, Libya’yla anlaşmasıyla, Rum-Yunan ikilisinin haritasını darmadağın ettiğini söyledi ve “Doğu Akdeniz bizlerin bir egemenlik alanı, Türkiye’nin bir gölü olmuştur” dedi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü olmasının, daha da güçlenecek olmasının bütün dengelerin değişmesinde fevkalade bir rol oynamakta olduğuna da işaret etti.

Başbakan Tatar, Kapalı Maraş’la ilgili konuşurken ise, “Dünyanın en güzel sahil şeridinin olduğu, 1974’ten önce çok önemli yerlerin bulunduğu turistik bir merkezdir. Maraş’ın iadesi söz konusu bile olamaz” ifadelerini kullandı.

Kapalı Maraş’ın açılması hakkında “böylesi bir önemli bir adımı, Türkiye’ye danışmadan yapmayız” diyen Tatar, “buranın gelişmesi ve kalkınması için Türkiye’nin kendine düşen her şeyi yapmıştır. Böyle bir adımı Türkiye’ye sormadan yapmayız. 46 yıl sonra, oranın KKTC ekonomisine ve turizmine kazandırılması KKTC hükümetinin menfaatinedir” şeklinde konuştu.