Tatar: Çocuklarımızı Yürekten Tebrik Ediyorum

Çocuklara akademik eğitimin yanında bağımsız yaşayabilme becerisi de kazandırmak için çalışan Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, bugün düzenlediği sergi ve kermes etkinliğinde öğrencilerinin ele emeği göz nuru üretimlerini sergiledi. Bandabuliya’da saat 10:30’da yapılan etkinliğe Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve halk katıldı. 90 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde ahşap, seramik, dikiş, boya, takı, mum ve baskı atölyelerinde öğrencilerin yaptığı çeşitli üretimler hem sergilendi hem de satışa sunuldu. Sergi 5 Kasım Cuma günü 17:00, 6 Kasım Cumartesi günü ise 13:00’a kadar açık olacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, bugünün özel bir gün olduğunu, özel gereksinimli öğrencilerin çabası, ailelerin duyarlılığı, öğretmenlerin hassasiyetinin olduğunu ve KKTC’nin devlet olarak bu konuya sahip çıktığını ifade ederek, önümüzdeki süreçte imkanların geliştirilmesiyle eğitimden her ihtiyaçlı çocuğun geçmesi gerektiğini, eski Milletvekili Hakan Dinçyürek’in her zaman özel eğitim yasasının Meclisten geçmesi için uğraş verdiğini, Kıbrıs Türk halkının bu konudaki hassasiyetinin ortada olduğunu söyledi. “Çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum” diyen Tatar, sergide öğrencilerin özel yetenekleri, gereksiminlerine rağmen ortaya koydukları çalışma ve başarıların kendilerinin de başarısı olduğunu söyledi. Çalışmalara katkı koyanlara, ailelere, Sibel Dinçyürek’e ve diğer kişilere teşekkür eden Tatar, “KKTC küçük bir devlet olabilir, bir takım sıkıntılarımız olabilir ama her zaman mağdurun yanındayız. Kendimiz de mazlum bir halk olarak dünyayla mücadele ediyoruz. Türkiye’nin desteği ile hep birlikte önemli başarılara imza attık, atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Tatar, Bugün de böyle bir gün” diye konuştu. Özel gereksinimli öğrencilere sahip çıkıldığını, onların mutlu olması için seferber olunduğunu, devletin imkanları ile böyle ortamların sunulduğunu ifade ederek, imkanların artırılarak Meclisten özel eğitim yasasının da geçirilerek daha fazla gereksinimli çocuğa sahip çıkmak ve topluma ve hayata hazırlamanın hepimizin görevi ve toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti. “Çocuklarımızı yürekten tebrik etmek istiyorum, sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur, sizlerin başarısı bizlerin başarısıdır.” diyen Cumhurbaşkanı, “çocuklargerçekten değerlidir, onlarla birlikte olmak, onlara yardımcı olmak, onlarla çalışmalar yürütebilmek, o sabrı ve hassasiyeti, gösterebilmek. Dolayısıyla bugün öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum, değerli ailelerini yürekten kutluyorum. Çünkü toplumsal bir uğraş ve başarıyla bunları yapabiliyoruz. Ne mutlu bize ki KKTC’de bahtiyarlık içinde mutluluk içinde devletimizin imkanları, anayasası, yasası ve devletimizi yöneten insanların duyarlılığı sayesinde bunları başarabiliyoruz. Ne mutlu bize ki devletimizin çatısı altına bütün bu çalışmaları yapabiliyoruz. ”dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, uzun ve yorucu çalışmalar sonucu sergi ve kermes yapma aşamasına geldikleri için öğrencileri ve eğitmenleri kutlayarak, “hocalarımızı bir kez daha kutlarım. Çok kutsal bir görev yapıyorlar. Bu iş sabır ister, sevgi ister, yüreklerde sevgi olması lazım, onu da görüyoruz. Bir büyük kutsal görevi de aileler yapar, onlara da Allah yardım etsin kolay değil.” dedi. Başkan Arter, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun bölgede çok büyük hizmet verdiğini, her zaman takip ettiği bir konu olan dışarıda 20 civarındaki öğrencilerin beklediğini, öğretmen takviyesiyle bu rakama ulaşılabileceğini ancak önemli olanın binanın ve altyapının hazır olması gerektiğini söyledi. Bu konuda devlete büyük bir iş düştüğünü, yerel yönetim olarak kendilerine de bazı ihtiyaçların karşılanması için iş düştüğünü ifade eden Arter, “esas çözülmesi gereken sorunun çok beklemeye tahammülü yoktur. Biliyoruz ki dışarıda öğrenciler bekler, okula gelmesi gerek. Birkaç senedir bunu duyuyorum. Olmaz bu böyle. Buna bir çare bulmamız gerek. Hepimiz burada sorumluyuz. Süratle Belediyemizin üzerine düşen bir görev varsa yapalım, devletin de. Çocuklar bu eğitimden uzak kalmasınlar.” diye konuştu. Her zaman üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Başkan Arter, boya badana gibi işlerin küçük işler olduğunu, esas işin büyük olduğunu, bu çocukların bu eğitimden geçirilmesi gerektiğini kaydetti ve kermesi gördükten sonra neler yapılabileceğinin algılanacağını söyledi.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen, bugünün kendileri için çok güzel ve anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek, “2 yıldır biriktirdiğimiz emekleri sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorduk. Allah’ın izniyle çok güzel bir havada tarihi alanda hep birlikte olmak bizi mutlu kılıyor ve gururlandırıyor.” dedi. Özel gereksinimli bireylerin üretimlerinin halkla paylaşmanın kolay bir süreçten geçmediğini ifade eden Evcimen, “ ilmek ilmek dokuyorlar, göz nurlarını akıtıyorlar oraya.” diye konuştu. Evcşmen, öğrencilerin 12 yaşına kadar atölyelerde çalışabilir duruma gelene kadar değerli hocalardan akademik, beceri ve sosyal alanda eğitim almalarının gerektiğini, bu şekilde atölyelere hazırlandıklarını, en önemlisinin çocukların hayata hazırlanması olduğunu söyledi. Hayata hazırlanmanın okuma yazmayla ilgili olmadığını, öğrencilerin beslenme, dikiş, seramik ve 3 boyutlu kavram eğitimi alması ve toplumsal becerileri yerine getirmesi gerektiğini belirten Evcimen, bu amaçla öğrenci ve öğretmenlerin okul dışına çıkarak sosyal becerileri geliştirmek için eğitim aldıklarını söyledi. “Nefes almak, konuşmak, duymak, ve kendinizi ifade etmek kadar güzel bir şey olamaz.” diyen Evcimen, “biz çok özel bir grupla birlikteyiz. Onlara gerektiğinde, görmeyi duymayı, konuşmayı, yürümeyi, hayatı yaşamayı her alanda öğretmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel bir şeydir ki özel gereksinimli bireylerle sadece çalışmak değil, siz değerli insanlarla birlikte olmak, onların imkan verildiğinde neler yapabildiklerini becerebildiğini görmek kadar güzel bir şey olamaz.” dedi.

Buna rağmen eksiklikleri olduğunu, bunun giderilmesi durumunda çok daha güzel ve bilimsel ortamda eğitim verebilecek seviyede olduklarının bilinmesini isteyen Evcimen, özel gereksinimli bireylerin önünü açacak yasa çalışmalarına özel gereksinimli bireylere destek veren öğretmenlere, sivil toplum örgütlerine ve eğitim merkezine destek verilmesini istedi.