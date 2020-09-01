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Tatar: Çocuklarımızın eğitimden kopmamasını istiyoruz

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Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, okul öncesi , özel eğitim ve ilkokul birinci ve ikinci sınıflarda  yüzyüze eğitime başlanması ve Ledra Palace sınır kapısında geçişlerde uygulanan sınırlandırmanın kaldırılması konularında  karar üretti.
Tatar: Çocuklarımızın eğitimden kopmamasını istiyoruz

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, okul öncesi , özel eğitim ve ilkokul birinci ve ikinci sınıflarda  yüzyüze eğitime başlanması ve Ledra Palace sınır kapısında geçişlerde uygulanan sınırlandırmanın kaldırılması konularında  karar üretti.

Başbakan Tatar, BRT Ana Haber’e katılarak alınan kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

 Bakanlar Kurulu’nun okul öncesi eğitim, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin 7 Eylül Pazartesi günü dönüşümsüz olarak yüz yüze eğitime başlaması yönünde karar ürettiğini belirten Başbakan Tatar, bununla çocukların eğitimden kopmamasını hedeflediklerini kaydetti.

 Başbakan  Tatar , “gelinen noktada yüzyüze eğitimin aksamaması için, eğitimden çocuklarımızın kopmaması için bu karar alınmıştır, hayırlı olmasını temenni ediyorum . Bütün bunlar öğretmenlerimiz ve  eğitim bakanlığı yetkilileri ile tartışıldıktan sonra alınmıştır. Elbettte yine dikkatli olunması gerekmektedir. Okullarda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır ve yapılmaktadır ama tabi ki mümkün olduğu kadar korunarak ama eğitimize bu yaşlardaki çocuklarımız için ara verilmeden başlatılmasında fayda görülmüştür ve bu şekilde karar üretilmiştir” dedi. .

Başbakan Tatar ilkokullardaki daha üst sınıfların, ortaokul ve liselerin de 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime geçmesinin planlandığını ifade ederek, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, net açıklamanın Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulunda yapılacak tartışmalardan sonra açıklanacağını kaydetti.

Başbakan Tatar: Çocuklarımızın eğitimden kopmamasını istiyoruz

Başbakan Ersin Tatar Ledra Palace sınır kapısındaki sınırlandırmanın kaldırılması konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

 
Tatar, “Ledra palace sınrı kapısından geçtikten sonra otobüs ile okullarına giden çocukların mağduriyet yaşamaması için daha erken saatlerde kapının kullanılması gündeme geldi ve o şekilde bir karar üretildi. Dışişleri bakanı Sn kudret özersay açıkladı ve biz de onay verdik çünkü saat 8.00’den sonra açıldığında çocuklar geç kalırlardı. Dolayısla böyle bir uygulama ile daha erken saatlerde geçilebilecek ve çocuklarımız gidecekleri okullara zamanında gidebilecek  şeklinde konuştu.

 Tatar , Cuma günü sınavları olan öğrenciler bulunması nedeniyle uygulamanın bu tarihten önceye yetiştirileceğini de kaydetti.

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